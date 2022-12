Vor wenigen Tagen hat BMW seine "Neue Klasse" ausgewählten Teilnehmern vorgestellt. Analysten der Deutschen Bank zeigen sich in der Folge stark beeindruckt. Ihnen gefällt offenbar, was sie gesehen und gehört haben. Kurzfristig dürfte der Autobauer vom starken Momentum in den USA profitieren, auch die Situation in China sollte sich verbessern. Mittelfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...