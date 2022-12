STUTTGART (IT-Times) - Der Stuttgarter Sportwagen-Hersteller Porsche AG wird in den Dax-Aktienindex aufgenommen, während der Sportartikel-Produzent Puma ausscheidet. Die Stoxx Ltd., der Indexanbieter von Qontigo mit Sitz im Schweizer Zug, hat am 5. Dezember 2022 die neue Zusammensetzung der Dax-Indexfamilie...

Den vollständigen Artikel lesen ...