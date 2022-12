Linz (www.anleihencheck.de) - Im Vergleich zu anderen Notenbanken ist die Bank of Japan (BoJ) bis dato ihrer ultra-expansiven Geldpolitik bei einem Leitzins von -0,10% (seit Anfang 2016!) treu geblieben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsrate in Japan sei inzwischen auf 3,70% gestiegen. Da nun auch die Kerninflation mit 2,50% über dem BoJ-Inflationsziel von 2,00% liege, würden bereits einige Ratsmitglieder der BoJ Kritik an der bisherigen Geldpolitik äußern und diesbezüglich einen Strategiewechsel fordern. Im April laufe nach zehn Jahren die Amtszeit des BoJ-Gouverneurs Haruhiko Kuroda aus. Er habe sich maßgeblich an der Politik des billigen Geldes beteiligt. Sein Abgang könnte eine Gelegenheit zu einer Neuausrichtung der Geldpolitik bieten. Aber da könnte es schon zu spät sein. ...

