Die General-Motors-Marke BrightDrop produziert nun auch in Kanada E-Lieferwagen. Nach der Umrüstung des Werks in Ingersoll wird dort ab sofort der Zevo 600 gefertigt und ab Ende 2023 auch der Zevo 400. Außerdem präsentiert BrightDrop seinen kanadischen Erstkunden: DHL Express Canada. Bis 2025 soll die Produktion in Ingersoll 50.000 E-Transporter jährlich erreichen. Muttergesellschaft GM initiierte ...

