Die Nikolaus-Ausgabe des Depot Champ steht an: Alfred Maydorn, Martin Weiß und Tobias Schorr in Vertretung für Lars Winter kämpfen heute Abend, 19 Uhr, weiter um den Sieg. Weiterhin verhelfen starke Solar-Aktien in den Depots der beiden Führenden zu einer starken Performance. Team Lars Winter setzt auf einen PNE Turbo-Call und Alfred Maydorn ist mit SunPower-Aktien zweistellig im Plus. Martin Weiß ist abgeschlagen und "mittelschwer genervt" auf Platz 3. Ob er mit seinen aktuellen Werten noch aufholen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...