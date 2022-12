SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company bietet neben Elektroautos und entsprechenden Batteriesystemen auch Elektronik-Komponenten und Solarmodule an. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) teilt am 5. Dezember 2022 mit, dass die aktuelle Untersuchung von US-Behörden zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...