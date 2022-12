Die Zahl der Cybercrime-Fälle steigt - so auch in Nordrhein-Westfalen, wo das dortige Landeskriminalamt eine Statistik für 2021 veröffentlicht hat. Demnach ist die Zahl der Fälle im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent gestiegen. Unter anderem bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Zahl an Cybercrime-Fällen in NRW laut Landeskriminalamt 2021 stark angestiegen. Mit 30.115 Fällen gab es rund 24 Prozent mehr als 2020. Der Gesamtschaden stieg auf rund 24,2 Millionen Euro, so das jetzt veröffentlichte LKA-Lagebild Cyberkriminalität. Ein hohes Dunkelfeld existiere bei Schäden durch digitale ...

