Was ist nur bei Fresenius Medical Care los? Mit Helen Giza (Foto) steht nach nur zwei Monaten schon wieder eine neue Chefin an der Konzernspitze. Von Jens Castner Nur neuneinhalb Wochen nach ihrem Amtsantritt verlässt ihre Vorgängerin Carla Kriwet das Unternehmen. Grund für den schnellen Abgang seien unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung, wie es in einer Pressemitteilung vom Montagabend hieß. Kriwets Nachfolgerin ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...