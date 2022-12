Berlin (ots) -Es sind Projekte mit Wirkung in Zeiten des Wandels - das verbindet die Titelträger*innen der Kultur- und Kreativpilot*innen (https://kultur-kreativpiloten.de/titeltraeger-innen/) miteinander. Jedes der 32 ausgezeichneten Projekte fokussiert sich darauf, Lösungen zu finden, die eine gesellschaftliche Transformation mit kreativer Kraft gestalten - und dabei unternehmerisch erfolgreich sind. Mit der Auszeichnung würdigt die Bundesregierung bereits zum dreizehnten Mal die innovativsten Unternehmer*innenpersönlichkeiten der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland."Die Preisträgerinnen und Preisträger des Gründungswettbewerbs "Kultur- und Kreativpiloten" gehen mit ihren Unternehmungen Herausforderungen über Branchegrenzen hinweg an. Sie treiben mit ihrer Kreativität die Innovationen voran, die unserem Land auch in Zukunft Wohlstand und Sicherheit ermöglichen", lobt Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz die ausgezeichneten Unternehmer*innen.Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, betont, dass für die vollständige Entfaltung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Potenzials die Kultur- und Kreativwirtschaft in ihrer Arbeit unterstützt und ermutigt werden muss: "Die diesjährigen Titelträger*innen zeigen, dass die Branche gesellschaftliche Verantwortung in all ihren Facetten übernimmt und Lösungen für soziale Missstände bietet. Damit diesen zukunftsweisenden Ideen alle Türen offenstehen, müssen wir den kreativen Köpfen in Deutschland Rückenwind geben und sie auf ihrem unternehmerischen Weg begleiten."Die Auszeichnung der Kultur- und Kreativpilot*innen ermöglicht genau das: Die Titelträger*innen profitieren nun neben der bundesweiten Aufmerksamkeit vom kooperativen Kreativpilot*innen Netzwerk inotiv und erhalten ein individuell zugeschnittenes, einjähriges Mentoring-Programm, das sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung unterstützt.Trendanalyse 2022: Missionsorientierung der Kultur- und Kreativwirtschaft nimmt zuDie Wirkungsorientierung der 32 Titelträger*innen ist Ausdruck eines Trends in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Das zeigt die Auswertung der 700 Bewerbungen in diesem Jahr, die das inotiv-Netzwerk gemeinsam mit den Zukunftsforscher*innen von Third Wave durchgeführt hat. "Jede siebte Projekt-Einreichung formuliert eine präzise Mission, die immer auch eine klare Weltverbesserungsabsicht beinhaltet. Das jeweilig vorgestellte Projekt belegt die Mission faktisch und konkret. Ein solch ansteigender Verbreitungsgrad aktiver Zukunftsgestaltung kann doch nur Hoffnung stiften!", sagt Zukunftsforscher Jonas Drechsel. Der "Report: Trends in der Kultur- und Kreativwirtschaft" wird am 6. Dezember auf der Webseite der Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland (https://kultur-kreativpiloten.de)veröffentlicht.------------------Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland - die Auszeichnung für die Kultur- und Kreativwirtschaft durch die BundesregierungJedes Jahr zeichnet die Bundesregierung 32 Unternehmen als Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland aus. Bewerben können sich Unternehmen, Selbständige, Gründer*innen und Projekte aus der Kultur- und Kreativwirtschaft und deren Schnittstellen zu anderen Branchen. Bei der Auszeichnung steht die Unternehmer*innenpersönlichkeit im Mittelpunkt. Die Titelträger*innen nehmen an einem einjährigen, individuell abgestimmten Mentoring-Programm teil. Dazu gehören Workshops, die Begleitung durch zwei Coaches, der Austausch mit den anderen Teams und mit Expert*innen sowie die bundesweite Aufmerksamkeit durch die Titelvergabe.Durchgeführt wird die Auszeichnung vom u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln e.V. Förderer ist die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung, getragen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.Pressekontakt:u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln e. V.Lisa RateringTel. +49 (0)30 20 834 094 - 35presse@u-institut.deOriginal-Content von: u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln / Projekt: Kultur- und Kreativpiloten Deutschlan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132747/5387774