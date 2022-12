DJ MAKRO TALK/IW fordert bei Einkommensteuer einen "Tarif auf Rädern"

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) fordert einen Einkommensteuertarif, der sich automatisch an die Inflationsrate anpasst. Zwar soll die kalte Progression im kommenden Jahr angepasst werden. Aber die Mehrbelastungen für 2022 blieben, so der IW. Sinnvoller wäre daher eine automatische Anpassung - der sogenannte "Tarif auf Rädern". Denn durch die hohe Inflation und die fallenden Realeinkommen müssen deutsche Steuerzahler bereits in diesem Jahr wegen der kalten Progression zu viel an den Staat abgeben.

Nach IW-Berechnungen wird ein Single mit einem Monatseinkommen von 3.000 Euro dadurch um etwa 238 Euro belastet. Der "Tarif auf Rädern", der die kalte Progression bereits im Jahr der Entstehung ausgleicht, würde eine Steuererhöhung durch die Hintertür vermeiden. Die Schweiz, die Vereinigten Staaten, Schweden oder Frankreich wenden diese Methode laut IW bereits an. "Mit dem Tarif auf Rädern kann der Staat die Verschiebung der gesellschaftlichen Steuerlast stoppen. Es gibt keinen Grund, sie nicht auch in Deutschland einzuführen", sagte IW-Ökonom Martin Beznoska. "Bei der derzeit hohen Inflationsrate nimmt der Staat besonders viel zusätzliche Steuern ein."

December 06, 2022

