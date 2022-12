Frankfurt (ots) -Kia startet Neuwagen-Abo "Kia Flex": Maßgeschneiderte Mobilität zum All-inclusive-Tarif*- Neuer Abo-Service in Kooperation mit Fleetpool- Volle Flexibilität: Breites Modellangebot inklusive elektrifizierten Fahrzeugen, Laufzeiten von 6, 12 und 18 Monaten- Volle Transparenz: Feste Monatsrate deckt bis auf Tanken oder Laden sämtliche Kosten ab*- Kia Rio ab 329 Euro pro Monat, Kia Niro EV** ab 529 Euro- Bequeme Online-Buchung in wenigen Minuten, Auslieferung über teilnehmende Kia-Händler, auf Wunsch auch direkt vor die HaustürWer einen Neuwagen sucht und zugleich großen Wert auf Flexibilität legt, dem bietet Kia künftig eine Alternative zu Kauf und Leasing: Heute startet in Deutschland "Kia Flex", der neue Abo-Service der Marke, bei dem ausschließlich Kia-Neufahrzeuge zum Einsatz kommen. Das Angebot, das Kia gemeinsam mit dem Auto-Abo-Pionier Fleetpool realisiert, umfasst schon zum Auftakt eine breite Modellpalette inklusive elektrifizierter Fahrzeuge und soll kontinuierlich erweitert werden. Auf der Website flex.kia.de lassen sich die Autos schnell und bequem auswählen und abonnieren, wobei je nach individuellem Mobilitätsbedürfnis zwischen Abo-Laufzeiten von 18, 12 und ab Januar auch 6 Monaten gewählt werden kann. Ein weiterer Vorteil neben der Flexibilität ist die volle Kostentransparenz: Die feste Monatsrate ist ein All-inclusive-Tarif, der bis auf das Tanken oder Laden alle Kosten von der Kfz-Steuer über Versicherungen bis zur Wartung abdeckt. Klarheit herrscht auch hinsichtlich eventueller Fristen: Mit dem Ablauf des Abonnements endet der Vertrag automatisch."Auf unserem Weg vom reinen Automobilhersteller zu einem Anbieter nachhaltiger und zukunftsweisender Mobilitätslösungen ist unser neuer Abo-Service 'Kia Flex' ein wichtiger Schritt", sagt Thomas Djuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland. "Viele Autofahrerinnen und Autofahrer suchen nach flexiblen Mobilitätsangeboten, die sie bei Bedarf bequem nutzen können. Mit 'Kia Flex' bieten wir diesen überwiegend jüngeren Kunden ein maßgeschneidertes Rundum-sorglos-Paket mit voller Kostentransparenz, das sich komplett online buchen lässt und, unterstützt durch unser großes, leistungsfähiges Händler- und Servicenetzwerk, flächendeckend verfügbar ist. Auch für Kunden, die ein Fahrzeug gern einmal über einen längeren Zeitraum ausprobieren möchten, ist 'Kia Flex' eine ideale Lösung."Das zum Start verfügbare Fahrzeugangebot reicht von den Kleinwagen Rio und Stonic über den Crossover Niro EV - den soeben mit dem "Goldenen Lenkrad" ausgezeichneten Elektro-Bestseller der Marke - und die komplette Kompaktwagen-Familie Ceed bis zum Kompakt-SUV Sportage. Dabei stehen verschiedene Ausführungen zur Wahl. Zur Ausstattung gehören je nach Fahrzeug zum Beispiel Autobahnassistent, navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage oder ein Remote-Parkassistent für ferngesteuertes Parken. Alle Fahrzeuge mit Navigationssystem beinhalten zudem die Online-Dienste Kia Connect, die Echtzeitinformationen unter anderem zu verfügbaren Ladestationen und App-gesteuerte Fernbedienungsfunktionen bieten.Neben den verschiedenen Fahrzeugen und Abo-Laufzeiten können die Kunden zwischen unterschiedlichen Jahreslaufleistungen von 10.000 bis 30.000 Kilometern wählen. Die monatlichen Raten für ein 12-Monats-Abo mit 10.000 Kilometern pro Jahr starten bei 359 Euro für den Kia Rio 1.2** in der Ausführung Vision (329 Euro bei 18 Monaten) und betragen zum Beispiel beim Niro EV Vision 529 Euro. Anders als bei vielen Leasingverträgen gibt es weder eine Anzahlung noch eine Schlussrate. Durch die Monatsraten sind alle Kosten außer für Kraftstoff bzw. Strom und Betriebsstoffe wie Motoröl oder Kühlflüssigkeit abgedeckt. Sie beinhalten unter anderem auch eine jahreszeitgerechte Bereifung sowie einen Fahrzeugcheck vor der Rückgabe.Auf der klar strukturierten und intuitiv bedienbaren Online-Plattform flex.kia.de finden Nutzer detaillierte Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen sowie die Konditionen und Preise der verschiedenen Tarifoptionen. Außerdem wird das Prinzip von "Kia Flex" im Untermenü "Auto-Abo erklärt" einfach und anschaulich dargestellt, unter anderem mithilfe einer Auflistung der Unterschiede zwischen Abonnement, Leasing und Kauf. Antworten zu den gängigsten Fragen liefern die FAQ. Nach der Auswahl eines Kia-Modells und der gewünschten Konditionen lässt sich die Buchung in wenigen Minuten erledigen. Sobald sich der Nutzer registriert oder - im Fall eines schon bestehenden Profils - angemeldet hat, kann er die erforderlichen Dokumente hochladen, ehe im letzten Schritt der Abo-Vertrag online abgeschlossen wird.Wer einen Kia abonnieren möchte, muss mindestens 21 Jahre alt sein, einen Führerschein Klasse B besitzen, über einen Wohnsitz in Deutschland und eine Bankverbindung in einem EU-Mitgliedsland verfügen sowie eine positive Bonitätsauskunft vorweisen. Fahren dürfen das abonnierte Fahrzeug außer dem Vertragspartner auch Familienangehörige ersten Grades und im Haushalt lebende Personen mit einem Mindestalter von 21 Jahren.Der Kia-Kooperationspartner Fleetpool, ein Tochterunternehmen von ALD Automotive, ist der Marktführer im deutschen Auto-Abonnement-Markt und gehört auch europaweit zu den führenden Unternehmen in diesem Bereich. Fleetpool ist der Vertragspartner der "Kia Flex"-Kunden und betreibt den Online-Shop sowie die Hotline. Die Auslieferung der Fahrzeuge sowie deren Rücknahme erfolgt über die teilnehmenden Kia-Händler. Auf Wunsch können sich die Kunden ihren Abo-Kia gegen Aufpreis auch direkt vor die Haustür liefern lassen."Wir freuen uns über die neue strategische Partnerschaft mit Kia. Sie ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich die Kunden bei Fleetpool gut aufgehoben fühlen, unsere Partner ebenso wie die Verbraucher", sagt Fleetpool Deputy-CEO/CCO Alexander Kaiser. "Kia war es wichtig, dass die Händler von Beginn an in das neue Vertriebsmodell eingebunden sind - mit der Konsequenz, dass bereits über 80 Prozent der Kia-Händler die Teilnahme bei 'Kia Flex' zugesagt haben. So sind wir mit dem neuen Abo-Modell ganz nah bei den Kunden."Wer sich für ein Fahrzeug mit Stecker entscheidet, dem ermöglicht Kia durch seinen Ladeservice Kia Charge ein besonders bequemes Stromtanken. Über einen einzigen Account können damit europaweit mehr als 420.000 öffentliche Ladepunkte genutzt werden, darunter nahezu alle öffentlichen Stationen in Deutschland (99 Prozent der Wechselstrom- und 100 Prozent der Gleichstrom-Ladepunkte) zu deutschlandweit einheitlichen Stromtarifen. Die Nutzer von Kia Charge erhalten eine transparente monatliche Abrechnung, in der sämtliche Ladevorgänge übersichtlich aufgelistet sind.Dieser Pressetext liegt auch als pdf-Datei bei. Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter press.kia.com/de. Bitte geben Sie bei Verwendung der Bilder das im Dateinamen genannte Copyright an.# # #Über KiaKia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das 1944 gegründete Unternehmen ist seit mehr als 75 Jahren in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 fast verdoppelt. Im Jahr 2021 war bereits jeder dritte in Deutschland verkaufte Kia ein Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeug.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters, die 39 Märkte betreut. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).Über FleetpoolDie Fleetpool GmbH mit Sitz in Köln ist seit 2008 Anbieter für Auto-Abos. Der Branchenpionier hat seine marktführende Position als Komplettanbieter mit Eigenmarken und Co-Branded-Partner-Lösungen aufgebaut - mit einem 360-Grad-Ansatz von der Inhouse-Software-Entwicklung bis zum eigenen Logistikkonzept bildet Fleetpool die gesamte Wertschöpfungskette des Mobilitätsangebotes ab. Zum Portfolio gehören Marken wie like2drive (B2C) und eazycars (B2B2E) sowie Kooperationen mit Automobilherstellern und anderen Partnern, unter anderem CONQAR für SEAT, Jaguar & Land Rover SUBSCRIBE, Shell Recharge Auto Abo, Ford Auto Abo und ganz neu Kia Flex. Seit Oktober 2021 gehört Fleetpool vollständig zum international führenden Mobilitätsanbieter ALD Automotive. Weitere Informationen unter www.fleetpool.de* Die monatliche Rate beinhaltet Kfz-Versicherung (Teil-, Vollkasko- und Haftpflichtversicherung), Kfz-Steuer, Zulassungskosten, Werksfracht, gebuchte Freikilometer, Rundfunkgebühren, kostenfreien Fahrzeugcheck vor Fahrzeugrückgabe, Wartung & Inspektion, Hauptuntersuchung und jahreszeitgerechte Bereifung. Betriebsstoffe wie z. B. Scheibenwaschwasser, AdBlue, Motoröl, Kühlflüssigkeiten sowie Kraftstoffe bzw. Strom sind nicht in der Rate enthalten.** Die Motorisierungen weisen die im Folgenden genannten Verbrauchs- und Emissionswerte auf. Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs oder Stroms durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren beeinflusst.Kia Niro EV (MJ 2023, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 16,2 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; Reichweite gewichtet, max. 460 km; Reichweite Citymodus, max. 604 kmKia Rio 1.2 (MJ 2023, Benzin/Schaltgetriebe); 62 kW (84 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 118 g/kmWeitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist auch im Internet unter www.dat.de verfügbar.