Manchester, England (ots/PRNewswire) -Der renommierte britische Überweisungsanbieter ACE Money Transfer arbeitet mit einer der größten Banken Pakistans, der Allied Bank Limited (ABL), zusammen, um im Einklang mit der Pakistan Remittance Initiative (PRI) die in letzter Zeit stark rückläufigen Überweisungszuflüsse zu erhöhen. Die Devisenreserven des Landes hängen stark von Geldsendungen ab, die fast 8,69 % des BIP ausmachen.Alle Überweisungen, die über ACE Money Transfer aus dem Vereinigten Königreich, Europa, Kanada, Australien und der Schweiz gesendet und bis zum 31. Dezember 2022 in einer beliebigen Filiale der Allied Bank in Pakistan entgegengenommen werden, haben die Chance, eines von 61 Samsung Galaxy S22 Ultra zu gewinnen. Die täglichen Gewinner werden im Laufe der Kampagne durch wöchentliche Losziehungen ermittelt.Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer, erklärt: "Pakistaner im Ausland unterstützen die wirtschaftliche Stabilität Pakistans, indem sie Geld nach Hause senden. Wir unterstützen im Ausland lebende Pakistaner seit jeher mit modernster Technologie und bequemen, schnellen, sicheren und wirtschaftlichen Dienstleistungen, um den Zufluss von Überweisungen nach Pakistan zu fördern. Diese Partnerschaft mit der Allied Bank Limited unterstreicht die Nutzung regulierter Kanäle und belohnt die Kunden durch diese Anerkennung ihrer Bemühungen."Aizid Razzaq Gill, Chief Executive Officer der Allied Bank Limited, erklärt: "Die Überweisungen von Arbeitnehmern waren in den letzten Jahrzehnten eine wichtige Quelle für Auslandseinnahmen in Pakistan, und die Allied Bank hat sich stets für die Vision der State Bank of Pakistan eingesetzt, den Zufluss von Überweisungen über legale Kanäle zu steigern. Die strategische Allianz der Allied Bank mit ACE Money Transfer ist ein echter Beweis für die starke Ausrichtung und das Engagement der Bank, sichere und kostengünstige Geldüberweisungen über offizielle Kanäle zu fördern."Informationen zu ACE Money TransferACE Money Transfer (eingetragener Name "Aftab Currency Exchange Limited") ist ein wachsender Anbieter von Überweisungsdienstleistungen mit Sitz in Manchester, Vereinigtes Königreich. Das Unternehmen bietet mit einem umfangreichen Netzwerk von mehr als 390.000 Standorten in mehr als 100 Ländern weltweit makellose Online-Geldüberweisungsdienste für Millionen von Pakistanern.Informationen zu Allied Bank LimitedDie Allied Bank Limited ist eine der größten Geschäftsbanken in Pakistan und besteht seit über 75 Jahren. Die Bank verfügt über ein großes Netz von mehr als 1.425 Online-Filialen und mehr als 1.500 Geldautomaten im ganzen Land. Sie bietet ihrer vielfältigen Kundschaft verschiedene technologiebasierte Produkte und Dienstleistungen an, wobei der Schwerpunkt auf der digitalen Transformation und der Prozessautomatisierung liegt.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1961438/ACE_Money_Allied_Bank.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ace-money-transfer-und-allied-bank-limited-verschenken-61-samsung-galaxy-s22-ultra-an-pakistaner-im-ausland-301695587.htmlPressekontakt:manager.marketing@acemoneytransfer.com,+44 161 3936 999Original-Content von: Ace Money Transfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151014/5387844