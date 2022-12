Hamburg - Der FC St. Pauli hat Cheftrainer Timo Schultz mit sofortiger Wirkung entlassen. Damit ziehe man Konsequenzen aus der "negativen sportlichen Entwicklung" im Kalenderjahr 2022, teilte der Zweitligist am Dienstag mit.



Auch Co-Trainer Loic Favè wurde demnach von seinen Aufgaben entbunden. Die "fatale Auswärtsschwäche, eine fehlende Balance zwischen Defensive und Offensive, mangelnde Weiterentwicklung, aber auch die fehlende Fähigkeit, Spiele nach Rückstand zu drehen", habe am Ende den Ausschlag gegeben, sagte Sportchef Andreas Bornemann. Was es jetzt brauche, seien "klare Konzepte". Wer die Nachfolge von Schultz antreten soll, wurde vom Verein zunächst nicht mitgeteilt.



In welcher Konstellation es in die Rückrunde gehe, werde "bis Januar" geklärt sein, sagte Vereinspräsident Oke Göttlich. Das Training soll zunächst Co-Trainer Fabian Hürzeler leiten. Mit 17 Punkten aus 17 Ligaspielen belegt St. Pauli zur Winterpause den 15. Tabellenplatz. Die Hansestädter hatten vergangene Saison knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst und müssen sich jetzt mit dem Abstiegskampf beschäftigen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de