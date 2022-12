Mainz (ots) -Stabwechsel in der ZDF-Redaktion "maybrit illner": Volker Wilms, langjähriger Redaktionsleiter des ZDF-Polittalks, ist in den Ruhestand gewechselt. Seit dem 1. Dezember 2022 leitet Indre Windgassen die Redaktion, zuvor war sie über viele Jahre Chefin vom Dienst der erfolgreichen Talksendung am Donnerstagabend.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Wir freuen uns, dass wir mit Indre Windgassen den Weg fortsetzen können, der maßgeblich zum langjährigen Erfolg unserer politischen Gesprächssendung mit Maybrit Illner beiträgt: die relevanten, hochpolitischen Themen der Zeit in all ihren Facetten zu beleuchten."Indre Windgassen, Jahrgang 1972, ist seit über 20 Jahren für den ZDF-Polittalk tätig, zunächst als freie Mitarbeiterin, anschließend als Redakteurin und seit zwölf Jahren als Chefin vom Dienst. Nach einem Zeitungsvolontariat beim Remscheider General-Anzeiger, einem Studium der Anglistik, Politikwissenschaften und Germanistik sowie einem Fernsehvolontariat in der SAT.1-Nachrichtenredaktion, arbeitete sie zunächst als Redakteurin einer Filmproduktionsfirma, bevor sie im September 2000 zum ZDF wechselte.Volker Wilms, Jahrgang 1956, hat die Redaktion des ZDF-Polittalks zunächst von 1999 bis 2004 und erneut von Januar 2013 bis November 2022 geleitet. Zwischenzeitlich war er von 2004 bis 2012 als Chef vom Dienst in der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen tätig.Der ZDF-Polittalk "maybrit illner" erreichte im vergangenen Jahr die höchste Zuschauerresonanz seit dem Sendebeginn 1999 - mit im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 15,2 Prozent. Und auch in diesem Jahr ist die Sendung mit 15,0 Prozent Marktanteil weiter auf Erfolgskurs.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillnerBiografie Indre Windgassen: https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/windgassen-indreBiografie Volker Wilms: https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/wilms-volkerBiografie Maybrit Illner: https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/illner-maybrit"maybrit illner" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/maybrit-illnerPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5387910