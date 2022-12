WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Umwelt- und Klimaministerium sowie der Stromnetzbetreiber PSE haben an die Verbraucher des Landes appelliert, den Energieverbrauch in Spitzenzeiten zu reduzieren. "Eine rationelle Nutzung der Elektrizität und die Vermeidung des Verbrauchs in Spitzenzeiten werden die Auswirkungen der Energiekrise verringern", sagte Vize-Energieministerin Anna Lukaszewska-Trzeciakowska am Dienstag in Warschau.

Auf der Webseite des Netzbetreibers PSE wird tagesaktuell angezeigt, wann die höchste Belastung des Stromnetzes erwartet wird - für Dienstag war dies die Zeit zwischen 11 und 14 Uhr. Der Betreiber empfiehlt den Verbrauchern, in dieser Zeit unnötige Beleuchtung auszuschalten und bei Geräten im Stand-by-Modus den Stecker zu ziehen. Verbrauchsintensive Geräte wie Waschmaschinen sollen dagegen in den Randzeiten des Tages betrieben werden. Gegenwärtig gewinnt Polen fast 80 Prozent seiner Energie aus Steinkohle und Braunkohle./dhe/DP/nas