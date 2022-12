Hamburg (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone wird das BIP 2023 praktisch stagnieren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die von den Analysten prognostizierte Wachstumsrate von 0,4% sei das Ergebnis einer zunächst in Q4 2022 und Q1 2023 schrumpfenden Wirtschaft, die sich dann von diesem niedrigen Niveaus aus nur zäh erholen dürfte. Zwar würden staatliche Hilfspakete helfen, die negativen Effekte der hohen Energiepreise abzufedern, und die Industrie dürfte keinen Einbruch erleben, da ihre Auftragsbücher nahe einem Rekordstand seien. Aber gleichzeitig würden sich viele Konsumenten angesichts der hohen Inflation und der nur zögerlich nachziehenden Löhne zurückhalten und Unternehmen würden ihre Investitionsausgaben einschränken. Letzteres betreffe vor allem die Bauinvestitionen, die durch die höheren Zinsen und die gestiegenen Baumaterialkosten in Mitleidenschaft gezogen würden. ...

