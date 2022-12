NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nordea auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analystin Sofie Peterzens passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu nordeuropäischen Banken ihre Schätzung für die Nettozinserträge an. Etwas höhere als zuvor erwartete Zinssätze in Schweden und im Euroraum führten aber nur zu moderaten Änderungen beim Gewinn pro Aktie bis 2024./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2022 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI4000297767

