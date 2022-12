Konstantinos Herodotou, Gouverneur der Zentralbank von Zypern und Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), hat in seiner Rede am Dienstag die Themen Inflation und Zinssätze angesprochen. Wichtige Zitate "Es wird eine weitere Zinserhöhung geben, aber wir sind sehr nahe am neutralen Zinssatz". "Ich sehe keine "harte Landung" der Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...