Köln/Berlin (ots) -GLÜCKSGEFÜHLE FESTIVAL 2023 / Die Stimmung steigtDie Festivalorganisation läuft auf Hochtouren! Vom 14. bis 17. September 2023 wird am Hockenheimring das Glücksgefühle-Festival gefeiert. Auf den Stages: die besten Acts aus den Genres Pop, Rock, Hip-Hop und EDM - Glücksmomente sind garantiert! 100.000 Festivalbesucher auf 1 Mio. Quadratmetern und bis zu 60.000 Campern, machen das größte Festival-Gelände Deutschlands zum glücklichsten Ort der Welt und gleichzeitig zum größten Musikfestival Deutschlands.MARKUS KRAMPE UND LUKAS PODOLSKI SIND ON FIRE"Wir sind zwar gerade in der Vorweihnachtszeit aber freuen uns schon jetzt auf den Spätsommer. Die Festivalstimmung ist bei uns und dem ganzen Team omnipräsent. Die Organisation und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Wir können es kaum erwarten nächsten Spätsommer unsere Gäste auf dem Glücksgefühle-Festival willkommen zu heißen, und sie mit Glücksmomenten zu überschütten", so Markus Krampe und Lukas Podolski, die Organisatoren des Festivals.10.000 GLÜCKSMOMENTE WURDEN SCHON VERKAUFTBereits 10.000 Festivalbesuchende haben sich ihre Tickets für das Glücksgefühle-Festival schon gesichert. Es gibt nur noch wenige FairPlay-Tickets für einen absoluten Freundschaftspreis. Die limitierten FairPlay Tickets sollen jedem Festivalfan die Möglichkeit geben beim Glücksgefühle Festival dabei sein zu können. Deshalb sollten diejenigen die den ultimativen Glücksmoment genießen und am größten Festival in Deutschland teilnehmen möchten, sich nicht zu viel Zeit lassen. Mehr Infos zu den Tickets unter: www.gluecksgefuehle-festival.de/shopFairplay Tagesticket 59 EURFrüher Vogel Tagesticket 79 EURRegular Tagesticket 89 EURFairplay Festivalwochenende 99 EURFrüher Vogel Festivalwochenende 129 EURRegular Festivalwochenende 149 EURVIP Tagesticket 129 EURVIP Festivalwochenende 209 EURWohnwagen Festivalwochenende 75 EURSupreme Camping Festivalwochenende** ab 299 EUR*Exklusive VIP Lounge von und mit Lukas Podolski** VIP Camping bzw. GlampingEXTRAORDINARY FESTIVAL & VIP ARTISTSViele nationale Top-Künstler sind bereits fest gebucht. Ob Marteria oder Sido, Robin Schulz oder Felix Jaehn, Sarah Connor oder Cro. Die internationalen Stars, die das Glücksgefühle-Festival groß aufmischen werden, sind u.a. Steve Aoki und Timmy Trumpet. Damit hat das Glücksgefühle Festival die führenden globalen EDM-Acts live auf der Bühne. Das Line-up verspricht good vibes only und musikalische Vielfalt, mit Pop, Rock, Hip-Hop und EDM. Mehr Infos über das Lineup findet ihr hier: www.gluecksgefuehle-festival.de/line-up.NICHT NUR MUSIKDas Glücksgefühle-Festival verspricht nicht nur die beste Musik, sondern auch die aufregendsten Attraktionen. Mit der Erlebniswelt auf dem Festivalgelände werden die Besucher, neben den besten Live Acts auf den beiden Stages Euphoria und Cloud 9, auch die Möglichkeit haben, sich auf dem 1 Million Quadratmeter Gelände, eine Packung Adrenalin und noch mehr Glückseligkeit zu holen. Großartige Attraktionen und ein außergewöhnliches Spaß-Programm stehen den Besuchern zur Verfügung.Unterschiedliche Erlebnisse sind angesagt, sowie: Chillout Vibes mit dem Open Air Kino, XXL Social Media & Influencer Pop Up Fotospot, Deutschlands größte mobile Zip-Line, persönliches Festival Make Over, eigene Kartbahn, Motorrad- Stunt & Entertainmentshow bei Zirkus Flic Flac, die größte mobile Wasserbahn, das höchste mobile Kettenkarussel "The Flyer" , Beach-, Gaming- & Fitness-Areas, Casino, Tattoo-/ Piercing- & Barbershops, Ninja Parkour & Soccer Courts by Lukas Podolski himself, Yoga Sessions, Chillout Lounges und vieles mehr. Infos dazu findet ihr unter: https://gluecksgefuehle-festival.de/festival