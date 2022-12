Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Ebenfalls ausschließlich der Auswirkungen der Pandemie, ist die chinesische Wirtschaft auf dem richtigen Weg, um um 4,6 % zu expandierenLaut den Prognosen des International Finance Forum (IFF) im Global Finance and Development Report 2022, der während der Jahresversammlung 2022 des IFF am Freitag veröffentlicht wurde, wird die Weltwirtschaft im Jahr 2023 um 2,8 % wachsen, da die chinesische Wirtschaft im nächsten Jahr erwartungsgemäß um 4,6 % expandieren wird.Der Bericht geht davon aus, dass die chinesische Wirtschaft im Jahr 2022 um 3,3 % wachsen wird.Dem Bericht zufolge werden die entwickelten Volkswirtschaften um 1,2 % wachsen, während die Entwicklungsländer im nächsten Jahr um 3,9 % expandieren werden.Die globale Inflation, die anhaltende Pandemie und geopolitische Spannungen seien die Hauptgründe für die globale Verlangsamung im Jahr 2022, so Prof. Song Min, IFF Academic Committee Member und Dean of the Economics and Management School an der Wuhan University sowie federführender Autor des Berichts.Die chinesische Wirtschaft wird sich Ende 2022 und Anfang 2023 erholen, da das Land seine Covid-Kontrollmaßnahmen gemäß dem Bericht anpassen wird.Der Bericht prognostiziert, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2023 schwach bleiben wird, da die geldpolitische Straffung in Industrieländern zur Eindämmung der Inflation das Wachstum verlangsamt, was das Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern weiter verlangsamen könnte.Um das Wachstum anzukurbeln, empfiehlt das IFF einige politische Maßnahmen, darunter die Anpassung der Pandemie-Kontrollen durch China, eine gemäßigte Geldpolitik der Zentralbanken, die Förderung des inländischen Wachstums durch die Entwicklungsländer und die Beschleunigung des umweltfreundlichen Übergangs sowie die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit.Dies ist der zweite Jahresbericht des IFF über die Weltwirtschaft. Der Bericht umfasst zwei Abschnitte: Der erste Teil beinhaltet eine Analyse und einen Ausblick auf die Weltwirtschaft, während der zweite Teil eine Bewertung der globalen digitalen Wirtschaft und Einblicke in die neue Wachstumsdynamik der globalen Finanzmärkte bietet.Informationen zum International Finance Forum (IFF)Das International Finance Forum (IFF) ist eine gemeinnützige, nicht-offizielle, unabhängige, internationale Organisation, die im Oktober 2003 von Staats- und Regierungschefs aus China, den USA, der EU und den anderen G20-Ländern in Abstimmung mit aufstrebenden Volkswirtschaften und den Vorsitzenden mehrerer internationaler Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen, der Weltbank und des IWF, gegründet wurde. Das IFF, auch bekannt als Finance 20 (F20), ist auch ein Mechanismus des ständigen Dialogs auf hoher Ebene und eine Organisation der multilateralen Zusammenarbeit in der Finanzwelt.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/global-finance-and-development-report-2022-des-iff-weltwirtschaft-wird-im-jahr-2023-voraussichtlich-um-2-8--wachsen-ausschlieWlich-der-auswirkungen-der-pandemie-301695719.htmlPressekontakt:Steel Shen,Tel .: (86) 10 5087 3634,E-Mail: steel.shen@iff.org.cnOriginal-Content von: International Finance Forum (IFF), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156151/5388038