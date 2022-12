Ernennungen zum 1. Januar 2023 wirksam

euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein westeuropäisches Unternehmen für Bandbreiteninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass der Vorstand der Ernennung von Paula Cogan zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zugestimmt hat. Paula ist derzeit President von euNetworks. Paula tritt die Nachfolge von CEO Brady Rafuse an, der Vorsitzender des Vorstands von euNetworks wird, während der bisherige Vorsitzende Neil Hobbs als nicht-exekutives Mitglied im Vorstand bleibt.

Paula Cogan, euNetworks (Photo: Business Wire)

Paula ist derzeit President von euNetworks und trägt damit die Verantwortung für alle operativen Aspekte des Unternehmens. Sie wechselte im November 2021 zu euNetworks und brachte dabei ihre 30-jährige Erfahrung in der Telekommunikationsbranche in das Unternehmen ein. Sie hatte zuvor verschiedene leitende Positionen in Unternehmen wie z. B. British Telecom, Verizon und Colt inne. Vor ihrem Wechsel zu euNetworks war Paula zuletzt Executive Vice President, Sales, Marketing und Customer Relationship Management bei Colt mit Verantwortung für die kommerzielle Strategie des Unternehmens. Im Laufe ihrer Karriere hat sich Paula als treibende Kraft bei der Umgestaltung von Teams und Organisationen erwiesen, indem sie weltweite Vertriebs-, Marketing-, Technik- und Handelsteams leitete und erfolgreiche Vertriebsstrategien entwickelte. Mit einer starken Erfolgsbilanz in den Bereichen Personalmanagement und Mentoring engagiert sie sich für die Förderung von Integration und Vielfalt in der Telekommunikationsbranche.

"Ich freue mich darauf, dieses außergewöhnliche und leistungsstarke Team von Mitarbeitenden durch die nächste Phase des Wachstums von euNetworks zu führen", sagte Paula Cogan. "euNetworks ragt weiterhin im Ökosystem der digitalen Infrastruktur heraus und stellt den Kunden wichtige Internet-Infrastrukturen zur Verfügung. Es handelt sich um ein anlagenintensives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Ausbau seiner Glasfasernetze, auf Innovationen und auf Investitionen in neue Technologien konzentriert, um eine stark skalierbare, eigene glasfaserbasierte und nachhaltige Infrastruktur in Europa bereitzustellen. Die Vision, die Brady und das Team verfolgt und umgesetzt haben, bietet uns allen spannende Möglichkeiten, das Unternehmen weiter voranzubringen. Ich möchte Brady dafür danken und auch dafür, dass er uns als Vorsitzender auch im Jahr 2023 weiter unterstützt."

Brady arbeitet seit März 2009 bei euNetworks. Er hat euNetworks durch die Einstellung der Börsennotierung an der Börse von Singapur, die Privatisierung mit Columbia Capital und den Verkauf an Stonepeak geführt, mit verstärkten Investitionen von IMCO. Unter seiner Leitung hat sich euNetworks zu einem führenden Unternehmen im Bereich kritischer Bandbreiten-Infrastruktur entwickelt, das den zukünftigen Bandbreitenbedarf Europas deckt und dessen Kundenportfolio zu der am schnellsten wachsenden Nutzergruppe von Bandbreite zählt. Brady hat euNetworks zum führenden Anbieter von Konnektivität zwischen Rechenzentren in Europa gemacht, mit einer einzigartigen Reihe von Vernetzungsoptionen in seinem Kurz- und Langstreckennetz, einschließlich der Entwicklung von Super Highways und neuen Seekabeln. Auf diese Weise konnte das Unternehmen ein außergewöhnliches Wachstum und großartige Erfolge erzielen, unterstützt durch ein Team mit gemeinsamen Unternehmenswerten und der Überzeugung, dass Bandbreite alles verändert.

"Ich bin unglaublich stolz auf das Team. Es war ein Privileg für mich, mit ihnen sowie mit unseren Investoren, Kunden, Partnern und den Gemeinschaften, in denen wir in ganz Europa tätig sind, zusammenzuarbeiten", so Brady Rafuse. "Paula ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit. Ihre Erfolge in ihrer beruflichen Laufbahn beruhen auf ihrer Fähigkeit, enge Beziehungen zu Kunden und Partnern zu pflegen und sich gleichzeitig auf die Führung von Unternehmen und Mitarbeitenden zu konzentrieren. Paula schloss sich dem euNetworks-Team vor einem Jahr an. Seitdem haben wir eng zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, während wir unsere Pläne vorantreiben und das Unternehmen weiter ausbauen. Paula hat sich im letzten Jahr auf alle operativen Aspekte des Unternehmens konzentriert und mit ihrem kundenorientierten Ansatz bereits einen erheblichen Beitrag zu unserer Performance im Jahr 2022 geleistet. Ich freue mich auf die Zukunft des Unternehmens mit Paula als CEO. Ich danke Neil für seine Unterstützung, seinen Beitrag und seine Führung seit seinem Eintritt in den Vorstand von euNetworks im Januar 2014. Neils umfassende und weltweite Erfahrung in der Geschäftsführung und im Management war während seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender für uns alle von großem Wert."

"Wir wissen, dass Paula eine fantastische Führungspersönlichkeit ist und ebenso wie Brady eine klare Vision hat, um euNetworks bei unseren Wachstumsplänen für das Unternehmen zu leiten", erklärte Cyrus Gentry, Managing Director und Head of Communications, Europe bei Stonepeak. "euNetworks ist das am schnellsten wachsende Glasfaserunternehmen in Europa. euNetworks verfügt über eine hochdifferenzierte Netzplattform, die das Ökosystem der digitalen Infrastruktur unterstützt, und es besteht kein Mangel an überzeugenden Investitionsmöglichkeiten in Europa, um die einzigartige Position des Unternehmens in der Region weiter auszubauen. Wir danken Brady für alles, was er als CEO geleistet hat, und wir freuen uns auf seine weitere wertvolle Unterstützung als Chairman."

Über euNetworks

euNetworks ist ein westeuropäisches Unternehmen für kritische Bandbreiteninfrastrukturen, das 17 engmaschige glasfaserbasierte Stadtnetze besitzt und betreibt, die mit einem Intercity-Backbone mit hoher Kapazität verbunden sind und 53 Städte in 17 Ländern in ganz Europa abdecken. Das Unternehmen ist Marktführer bei der Anbindung von Rechenzentren und hat heute über 490 direkte Verbindungen. euNetworks ist zudem ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität, mit direkter Verbindung zu alle wichtigen Cloud-Plattformen und bietet ein gezieltes Portfolio von Stadtnetzen und Langstreckendiensten, einschließlich Dark Fibre, Wavelengths und Ethernet. Großhandels-, Finanz, Inhalts-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren von euNetworks' einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Rohrleitungen, die auf ihre hohen Bandbreitenanforderungen zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

Über Stonepeak

Stonepeak ist eine führende alternative Investmentgesellschaft, die sich auf Infrastruktur- und Immobilienanlagen spezialisiert hat und ein Vermögen von rund 51,7 Milliarden US-Dollar verwaltet. Durch seine Investitionen in defensive Unternehmen mit festen Vermögenswerten auf der ganzen Welt will Stonepeak Werte für seine Investoren und Portfoliounternehmen schaffen und einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaften haben, in denen es tätig ist. Stonepeak finanziert Investitionsvehikel, die sich auf Private Equity und Kredite konzentrieren. Das Unternehmen bietet Kapital, operative Unterstützung und zuverlässige Partnerschaften, um Investitionen in seinen Zielsektoren, darunter Kommunikation, Energiewende, Transport und Logistik sowie soziale Infrastruktur, nachhaltig zu steigern. Stonepeak hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Niederlassungen in Austin, Hongkong, Houston, London und Sydney. Weitere Informationen finden Sie unter www.stonepeak.com.

