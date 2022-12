EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Kapitalmarkttag

Capital Markets Day 2022

Gerresheimer expandiert signifikant im Bereich High Value Solutions und treibt nachhaltig profitables Wachstum voran

Starker Auftragseingang in allen Bereichen mit steigendem Umsatzanteil bei Biological Solutions und Injectables

Neue Aufträge stärken Position als strategischer Partner für die globale Pharma- und Biotech-Industrie

Zweistelliges organisches Wachstum bei Umsatz und Adjusted EBITDA erwartet

Düsseldorf, 6. Dezember 2022 - Auf dem heutigen Capital Markets Day "Generating Sustainable Value" hat die Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Healthcare & Beauty Solutions und Drug Delivery Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik, ihre Wachstumsagenda bekräftigt und die Prognosen für Umsatz und Adjusted EBITDA erhöht. Das Unternehmen setzt seinen Strategieprozess formula g konsequent fort und geht die globalen, externen Herausforderungen aktiv an. "Gerresheimer hat wichtige Meilensteine auf seinem Weg zum Innovationsführer, Lösungsanbieter und Systemintegrator erreicht. Mit dem Fokus auf Kundenorientierung, Innovation und höchste Qualität haben wir unsere Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich verbessert", sagte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG. "Unser Strategieprozess formula g zahlt sich aus und generiert nachhaltiges Wachstum in allen unseren Geschäftsbereichen. Mit neuen Aufträgen für High Value Solutions und Medical Devices haben wir unsere führenden Positionen in attraktiven Märkten ausgebaut. Wir werden unser Portfolio von High Value Solutions gegenüber Standardprodukten kontinuierlich erweitern und unsere Margen ausbauen."

Wachstum durch High Value Solutions

Attraktive Wachstumsprojekte, darunter neue Biologics Aufträge in den Bereichen High Value Solutions und Contract Manufacturing, treiben die Entwicklung von Gerresheimer zu einem Innovations- und Lösungsanbieter voran und unterstreichen die Position des Unternehmens als strategischer Partner der Wahl für die globale Pharma- und Biotech-Industrie. Gerresheimers Expertise und die starke Erfolgsbilanz befeuern die kontinuierliche Erhöhung des Umsatzanteils von Biological Solutions und Injectables und beschleunigen das nachhaltige, profitable Wachstum des Unternehmens. Insbesondere "Ready-to-fill"-Lösungen für Spritzen und Vials verstärken die positive Entwicklung im Bereich High Value Solutions, während Medical Devices wie Autoinjektionsgeräte und Pens das Wachstum im Bereich Contract Manufacturing ankurbeln.

Gerresheimer bietet im Spritzensegment ein breites Portfolio innovativer Lösungen wie baked-on silikonisierte Spritzen, silikonfreie Systeme, Zweikammerspritzen oder die Gx InnoSafe-Lösung. Dieses breite Lösungsspektrum gepaart mit dem Anspruch, die optimale, technische Lösung für den Kunden zu entwickeln, machen das Unternehmen zu einem zuverlässigen Partner im Markt. Gerresheimer erwartet im Bereich der Spritzen bis zum Geschäftsjahr 2027 eine Verdoppelung der Kapazität sowie eine Verdreifachung des Umsatzes.

Ready-to-fill (RTF) Vials bieten Mehrwert und werden Bulk Vials ablösen

Mit einem Marktanteil von mehr als 30 Prozent ist Gerresheimer im Bereich Glas Vials Marktführer. Das Unternehmen sieht ein überproportionales Wachstumspotenzial bei High Value Vials und High Value Karpulen analog der erfolgreichen Marktumstellung bei Spritzen. Dort hat sich in den vergangenen zehn Jahren der Anteil von nicht-vorgewaschenen und nicht-sterilisierten Spritzen zu 95 Prozent auf Ready-to-Fill Spritzen verlagert. Unterstützt durch den neuen Industriestandard EZ-fill smart forciert Gerresheimer die Wiederholung dieser Erfolgsgeschichte bei Vials und Karpulen.

Auftragsbestand für Medical Devices wächst deutlich

Gerresheimer ist auf dem Markt für Medical Devices wie Inhalatoren, Pens und Autoinjektionsgeräten erfolgreich aufgestellt. Mit dem zunehmenden Auftreten von chronischen Krankheiten wie Diabetes 2 und Fettleibigkeit wird erwartet, dass der Markt für Adipositas-Behandlungen überproportional wachsen wird. Weltweit leiden mehr als 650 Millionen Menschen an Fettleibigkeit, was einem potenziellen Behandlungsmarkt von insgesamt rund 50 Mrd. USD entspricht. Gerresheimer wird die GLP-1-Adipositas-Behandlung mit spezifischen Lösungen in weiten Bereichen des Portfolios abdecken. Der Auftragsbestand für Medical Devices wächst deutlich. Kürzlich hat Gerresheimer zwei Großaufträge erhalten, die das profitable organische Wachstum kontinuierlich steigern werden.

Den Wert von digitalen Daten erschließen

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen wird maßgeblich die Leistung der Gesundheitsversorgung verbessern sowie Therapiekosten senken. Gerresheimer verfolgt dieses neue Geschäftsfeld aktiv mit einem klaren Fokus auf Kundenorientierung in datengetriebenen Geschäftsmodellen. Das Unternehmen vernetzt Gesundheitsdaten zwischen Patienten und Ärzten, um die Therapietreue der Patienten und die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Durch die Nutzung strategischer Partnerschaften erweitert Gerresheimer seine Expertise, mit dem Ziel, ein breites und integriertes Lösungsportfolio anzubieten.

Nachhaltigkeitsziele auf Kurs

Nachhaltigkeit ist eine der tragenden Säulen der Gerresheimer Strategie. Sie ist ein integraler Bestandteil des Geschäftsmodells des Unternehmens. Die konsequente Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in Verbindung mit starken Marktpositionen ermöglicht es Gerresheimer, sich in einem herausfordernden Umfeld zu behaupten. Die jüngste Auszeichnung mit dem EcoVadis Gold Award erweist sich als wertvoller Katalysator für neue Geschäftsbeziehungen und trägt damit unmittelbar zum starken Umsatzwachstum bei.

Prognosen und Finanzdaten

Mit der konsequenten Umsetzung des Strategieprozesses formula g führt Gerresheimer sein nachhaltiges, profitables Wachstum fort und erreicht seine Finanzziele. Gerresheimer hat frühzeitig seine Refinanzierungsstrategie vorangetrieben. Im November hat das Unternehmen neue Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 300 Mio. unterzeichnet, die erneut deutlich überzeichnet waren. Damit ist die Refinanzierung der anstehenden Fälligkeiten bis Ende 2024 gesichert und finanziert das Investitionsprogramm vollständig.

Auf der Grundlage seiner robusten Finanzlage, der guten Auftragslage und der erfolgreichen Implementierung seiner Investitionen erhöht das Unternehmen seine Prognose wie folgt:

Prognose für das Geschäftsjahr 2023 (auf Konzernebene, FXN):

Organisches Umsatzwachstum: mindestens 10 %

Organisches Wachstum Adjusted EBITDA: mindestens 10 %

Wachstum des Adjusted EPS: im niedrigen einstelligen Prozentbereich

Mittelfristige Prognose (auf Konzernebene, FXN):

Organisches Umsatzwachstum: mindestens 10 %

Organische Adjusted EBITDA-Marge: von 23 - 25 %

Wachstum des Adjusted EPS: mindestens 10 %

Kontakt Presse

Melanie Eggerstedt

Director Corporate Communications

T +49 171 655 5838

melanie.eggerstedt@gerresheimer.com

Kontakt Investor Relations

Carolin Nadilo

Corporate Senior Director Investor Relations

T +49 211 6181-220

carolin.nadilo@gerresheimer.com

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Healthcare und Kosmetik mit einer sehr breiten Produktpalette für pharmazeutische und kosmetische Verpackungslösungen und Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Auslieferung des Endprodukts. Seine ehrgeizigen Ziele erreicht Gerresheimer durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz und Konzentration auf Qualität und Kundenorientierung. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen stützt sich Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit kundennah mit rund 11.000 Mitarbeitern und erwirtschaftet im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von rund EUR 1,5 Mrd. Mit seinen Produkten und Lösungen spielt Gerresheimer eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen.

