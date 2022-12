Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) traf ihre Zinsentscheidung um 4:30 Uhr, so die Experten von XTB.Die Zentralbank habe die Zinsen von 2,85% auf 3,1% angehoben, was den Australischen Dollar am Devisenmarkt gestärkt habe.Obwohl der Rat angedeutet habe, dass er die Zinssätze weiter anheben könnte, seien erste Anzeichen einer Abschwächung zu erkennen. Aus den Kommentaren der Banker gehe hervor, dass die konkreten Maßnahmen nicht vorherbestimmt seien, was darauf hindeute, dass die Hindernisse für eine Fortsetzung des Zyklus zugenommen hätten. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt scheine in diesem Zusammenhang besonders wichtig zu sein. Die Zentralbank habe ihre Prognose bekräftigt, dass die Inflation im vierten Quartal einen Höchststand von nahezu 8% erreichen werde, da der globale Angebotsdruck nachlasse, die Rohstoffpreise sinken würden und die Nachfrage nachlasse. Die Kommentare in der RBA-Erklärung zum jüngsten Rückgang der offenen Stellen sowie zur erwarteten Verlangsamung der Ausgaben der privaten Haushalte würden darauf hindeuten, dass das Hindernis für eine weitere Straffung zugenommen habe. (06.12.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...