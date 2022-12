Der Energieversorger Mainova hat seine ersten öffentlichen Schnellladesäulen in Frankfurt am Main in Betrieb genommen. An zunächst drei Standorten im Frankfurter Stadtgebiet lassen sich Elektroautos ab sofort an Mainova-Schnellladern laden, ein vierter Standort ist ab Mitte Dezember verfügbar. Je Standort gibt es zwei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten. Dabei handelt es sich um Alpitronic Hypercharger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...