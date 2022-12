Nachlese Podcast Montag, Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3681/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S3/60 ging es mit eingebauten Sagern von Börse-CEO Christoph Boschan aus einem Roundtable um mein Dauerthema "extrem hohe Steuerlast am Österreichischen Kapitalmarkt". Weiters habe ich den 25er und 35er der Erste Group, dazu die Beobachtungsliste, in der die Telekom plötzlich wieder eine ATX-Rolle spielt.- Roundtable mit Christoph Boschan "Von Hidden zum Champion" (Zoom-Qualität): https://audio-cd.at/page/playlist/2854 -- - seit der Vorwoche stelle ich mir die Frage, wen hätte ich aufs Cover genommen, wenn es die SportWoche Print noch gäbe: Diesmal fiel die Entscheidung auf Madeleine Egle stellvertretend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...