FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verpackungshersteller Gerresheimer schaut angesichts seiner guten Auftrags- und robusten Finanzlage zuversichtlicher als bisher in die Zukunft und will mittelfristig stärker wachsen als bislang in Aussicht gestellt. Wie der MDAX-Konzern bei seinem Kapitalmarkttag mitteilte, geht er mittelfristig nun von einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent aus. Zuvor hatte die Gerresheimer AG den Umsatz mittelfristig jährlich organisch hoch prozentual einstellig wachsen sehen. Bei der bereinigten EBITDA-Marge peilt Gerresheimer mittelfristig weiterhin 23 bis 25 Prozent an, und beim bereinigten Gewinn je Aktie eine Zunahme um mindestens 10 Prozent pro Jahr.

Im laufenden neuen Geschäftsjahr 2022/23 plant Gerresheimer mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent, einer Zunahme des bereinigten EBITDA um ebenfalls mindestens 10 Prozent und einem Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

December 06, 2022 08:00 ET (13:00 GMT)

