Das einzigartige Maestro-System des Unternehmens ist darauf ausgelegt, Chirurgen bei minimal-invasiven chirurgischen Weichteileingriffen zu unterstützen

PARIS und SAN FRANCISCO / ACCESSWIRE / 6. Dezember 2022 / Moon Surgical, ein französisch-amerikanischer Pionier im Bereich zugänglicher chirurgischer Innovationen, gab heute bekannt, dass die Genehmigung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für das einzigartige chirurgische Robotiksystem Maestro eingegangen ist.

"Wir bei Moon Surgical schaffen derzeit eine neue Kategorie chirurgischer Robotik, die den Umfang verändert, in welchem Robotik eingesetzt werden kann, und die die Gesundheitsdienstleister in die Lage versetzen wird, mit den ihnen bereits zur Verfügung stehenden Tools mehr zu erreichen", sagte Anne Osdoit, CEO von Moon Surgical und Gesellschafterin eine Gesellschafterin von MD Start, dem medizintechnischen "Beschleuniger" von Sofinnova Partners. "Die Genehmigung der FDA für Maestro ist auf diesem Weg ein bedeutender Schritt nach vorne. Sie ermöglicht es ausgewählten hochvolumigen chirurgischen Zentren in den USA und deren Patienten, Zugang zu den Möglichkeiten zu erhalten, die Maestro bietet. Sie wird uns außerdem unschätzbare Einblicke in die Nutzung von Maestro in einem realen Umfeld liefern."

Maestro ist darauf ausgelegt, die Chirurgen und Patienten bei den jährlich 18,8 Millionen chirurgischen Weichteileingriffen zu unterstützen, die derzeit ohne die Telerobotiksysteme auf dem Markt durchgeführt werden. Maestro ist klein und anpassungsfähig und kann in die bestehenden klinischen Arbeitsabläufe integriert werden. Seine Möglichkeiten können die Effizienz im Operationssaal steigern und alternative Arbeitsmodelle ermöglichen.

"Wir verzeichnen enormes Interesse seitens chirurgischer Praxen in den USA und verfolgen das Ziel, dass Chirurgen und ihre Mitarbeiter in dieser Region Maestro zum Nutzen ihrer Patienten einsetzen", erklärte Professor Brice Gayet, ein visionärer Laparoskopist und ein Mitbegründer von Moon Surgical. "Maestro wird die Art des Behandlungsstandards in der Weichteilchirurgie für Millionen von Patienten jedes Jahr drastisch verändern."

Moon Surgical ist derzeit dabei, die Entwicklung seines ersten kommerziellen Systems abzuschließen.

Über Moon Surgical

Moon Surgical mit Sitz in Paris, Frankreich, und San Francisco, Kalifornien, ist davon überzeugt, dass die Zukunft des Operationssaals in den Händen des befähigten Chirurgen liegt.

Durch die Ausstattung von Chirurgen mit absoluter Kontrolle, neuer Zuversicht und einer Technologie, die an jede Situation angepasst werden kann, strebt Moon Surgical nach einer Verbesserung der Effizienz bei Operationen und einer besseren chirurgischen Versorgung der Patienten. Das minimalistische Maestro Robotic System mit Ko-Manipulation nutzt die Technologie von morgen, um diese lebenswichtigen Fähigkeiten den Chirurgen von heute zur Verfügung zu stellen.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 von Professor Brice Gayet gegründet und als Inkubator diente Sofinnova MD Start.

