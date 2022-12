Pan American nimmt einen strategischen Berater unter Vertrag, der Kapitalmarktexpertise und Beziehungen mit Einblicken in den globalen Lithiummarkt verbindet

6. Dezember 2022 Calgary AB - Pan American Energy Corp. (das "Unternehmen" oder "Pan American") (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Ocean Wall Limited ("OWL") mit der Bereitstellung von globaler Anlagevermittlung und allgemeinen Unternehmens-, Geschäfts- und Strategieberatungsleistungen beauftragt hat.

Jason Latkowcer, CEO und Director, sagt dazu: "Nick Lawson und das Team von Ocean Wall bieten einen wertvollen Service, indem sie Kapitalmarktexpertise und Beziehungen mit Einblicken in den Lithiummarkt verbinden. Wir glauben, dass diese Partnerschaft durch einen an unsere Bedürfnisse angepassten Ansatz das Bewusstsein für das Unternehmen bei Anlegern im Vereinigten Königreich, Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Orten rund um den Globus erhöhen wird. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Schwerpunktlegung auf den nordamerikanischen Lithiummarkt und unsere Anlagenbasis bei den Investoren von Ocean Wall gut ankommen werden. Wir sind auch davon überzeugt, dass die Führungskompetenz und die Beratungsdienste der Firma für uns von großem Nutzen sein werden, und wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit."

Nick Lawson, CEO von Ocean Wall Limited, meint: "Ocean Wall kennt das Team von Pan American seit mehreren Jahren und ist begeistert, mit ihm bei diesen sehr spannenden Lithiumexplorationsprojekten zusammenzuarbeiten. Da sich sowohl die US-amerikanische als auch die kanadische Regierung auf die Erschließung von Lithiumvorkommen im eigenen Land konzentriert, glauben wir, dass dies wichtige Konzessionsgebiete sein werden, und wir freuen uns darauf, Pan American dabei zu helfen, das Potenzial der Projekte auszubauen."

Über Ocean Wall Limited

Ocean Wall Limited wurde 2019 gegründet, um einen umfassenden Service mit hoher persönlicher Interaktion zu bieten, und berät und unterstützt die besten Manager und Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung. Das Ziel von Ocean Wall Limited ist es, weiter zu gehen als die Mitbewerber von OW, indem die Firma enge Beziehungen zu Geldgebern aufbaut, um deren genaue Investitionskriterien zu ermitteln und ihnen so nur geeignete, gut recherchierte und hochwertige Investitionsmöglichkeiten zu präsentieren.

Ocean Wall Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Referenzprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Green Energy im Paradox Basin, Utah, USA. Das Unternehmen hat ferner eine Konzessions-Optionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Lithiumprojekt von Horizon abgeschlossen, das im Clayton Valley - Lithiumgürtel Tonopah, Nevada, USA, liegt.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung in Kanada mit Magabra Resources mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora, Ontario, abgeschlossen.

Im Namen des Board of Directors

Jason Latkowcer

CEO & Director

Kontakt

Telefon: (585) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68500Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68500&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA69783Y1034Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.