Original-Research: Allterco JSCo - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Allterco JSCo



Unternehmen: Allterco JSCo

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.12.2022

Kursziel: 31,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Erfolgreiche Black Week führt zu Bekräftigung der Guidance am oberen Ende - Installierte Basis wächst kontinuierlich



Allterco hat gestern eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung für die bedeutende Black Friday-Woche vermeldet und folglich die erst kürzlich angehobene Umsatz- und Ergebnis-Guidance am oberen Ende der avisierten Spanne konkretisiert.



Mehr als eine halbe Million verkaufte Geräte: Mit einem Umsatz von 13,2 Mio. BGN (6,8 Mio. Euro) lag der Umsatz in der Black Week 44% über dem Wert des Vorjahres. Entsprechend konnte das Unternehmen den gesamten saisonal äußerst bedeutenden Aktionszeitraum erfolgreich abschließen. Rund um den Black Friday wurden demnach insgesamt mehr als eine halbe Millionen Shelly-Geräte verkauft, wobei das größte Interesse in Deutschland und Italien zu verzeichnen war, gefolgt von Spanien, Portugal und Benelux. Infolgedessen hat das Unternehmen die erst kürzlich angehobene Prognose für 2022 am oberen Ende konkretisiert (Umsatz: 90 Mio. BGN, EBIT: 20,5 Mio. BGN). Wir hatten uns bereits zuvor bei diesen Eckwerten positioniert und fühlen uns dementsprechend in unserer positiven Sicht auf die Geschäftsentwicklung in 2022 bestätigt.



Installierte Basis wächst kontinuierlich: Mit den aktuell verkauften Produkten sowie der Basis aus Q3 (> 7 Mio. Geräte) dürften mittlerweile mehr als 8 Mio. Shelly-Geräte in über 2 Mio. Haushalten weltweit im Einsatz sein. Damit hat Allterco eine der etabliertesten Smart Home-Plattformen weltweit. Ebenso bedeutsam ist aus unserer Sicht die aktive und ebenfalls stark wachsende Community der Shelly-Nutzer. So hat beispielsweise die Shelly Support Group auf Facebook mit derzeit 54,4 Tsd. Mitgliedern mehr aktive Teilnehmer als die größte Sonos User Group (31,9 Tsd. Mitglieder). Zusammen mit anderen Nutzer-Foren hat Shelly nach eigenen Angaben derzeit mehr als 100 Tsd. aktive Community-Teilnehmer - dies entspricht einem Zuwachs von mehr als 30 Tsd. in den letzten 6 Monaten.

Allterco als Partner gefragt: Diese installierte Basis und die stetig steigenden Datenvolumina machen Allterco zu einem sehr gefragten Partner im Smart Home-Bereich. Wir hatten bereits zuvor auf die

Entwicklungskooperationen mit Apple, Samsung und Google hingewiesen (vgl. Comment vom 10.10.22). Vor diesem Hintergrund erscheint u.E. auch die in der heutigen Meldung verkündete Eröffnung eines neuen F&E-Zentrums in Dublin - dem Standort der Europazentrale von Google - sinnvoll. Darüber hinaus wird Allterco aber auch ein zunehmend interessanter Lieferant für Realtime-Daten von Energieverbräuchen. So wird beispielsweise derzeit für einen Energieversorger aus Südafrika - einer der aktuell ca. 60 API-Partner der Shelly-Cloud (ca. 40 weitere im Onboarding) - ein solcher Datenservice mit einer Latenz von wenigen Millisekunden eingerichtet. Vergleichbare Kooperationen sollen im kommenden Jahr weiter ausgebaut und erstmals auch monetarisiert werden.



Fazit: Allterco ist auf bestem Wege, das Jahr mit einer starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung abzuschließen. Wir sehen den Wachstumstrend aufgrund der Netzwerkeffekte sowie des soliden Marktwachstums ungebrochen. Aufgrund der zu erwartenden Skaleneffekte in 2023 ff. halten wir die Bewertung auch nach der jüngsten Kursentwicklung für weiterhin attraktiv und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung.







