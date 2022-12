München (ots) -Für die Mobilität in Deutschland war 2022 ein in vielerlei Hinsicht herausforderndes Jahr. Im Fokus standen steigende Kosten sowie Maßnahmen zur Entlastung. Aber auch Lieferschwierigkeiten bei Neuwagen und die mangelnde Zuverlässigkeit beim Reisen sowie fehlende Fortschritte beim Klimaschutz kennzeichneten das Jahr.Vor diesem Hintergrund informiert der ADAC über wesentliche Entwicklungen in verkehrspolitischer, technischer, verbraucherschutzrechtlicher und touristischer Hinsicht.Zur ADAC Jahrespressekonferenz am 15.12.2022 um 11.00 Uhr mitADAC Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand,ADAC Tourismuspräsident Karlheinz Jungbeck undADAC Technikpräsident Karsten Schulzeladen wir Sie herzlich ein.Bitte teilen Sie uns bis zum 09.12.2022 per Mail an aktuell@adac.de mit, ob Sie an der Pressekonferenz teilnehmen wollen. Sie erhalten anschließend einen Link mit Ihren Zugangsdaten.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5388142