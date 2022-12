Das Team aus promovierten Experten verfügt über fundierte Fachkenntnisse und kann Kunden in einer Vielzahl von Situationen helfen.

Gurobi Optimization, LLC, Hersteller des weltweit schnellsten mathematischen Optimierungslösers, gab kürzlich die Umbenennung seines Support-Teams in "Gurobi Experts Technical Advisory and Support Team" bekannt. Dieses Team aus mehr als 15 promovierten Optimierungsspezialisten unterstützt seine Kunden leidenschaftlich auf dem Weg zum Erfolg, es bietet Hilfe bei allen Fragen rund um die Produkte von Gurobi sowie zur mathematischen Optimierung.

Laut Matthias Miltenberger, Optimization Support Manager, ist der Grund für die Umbenennung auf einige verbreitete Missverständnisse in Bezug auf das Wort "Support" zurückzuführen:

"Viele denken immer noch, dass ,Support' bedeuten würde, den ganzen Tag mit Kopfhörern in einem Call-Center zu sitzen", so Miltenberger. "Nicht wenige hören dieses Wort und müssen sofort an die mitunter unangenehmen Erfahrungen denken, die sie beim letzten Anruf bei ihrem Telefon- oder Internetanbieter gemacht haben. Außerdem gehen die meisten davon aus, dass sie nicht wirklich mit Experten sprechen und das wollten wir unbedingt ändern."

In der Tat geht die Arbeit des Experten-Teams weit über den grundlegenden Support hinaus. Das Team verfügt zusammengenommen über mehr als 150 Jahren Erfahrung im Bereich der Optimierung und ist auf drei Kontinenten tätig. Es nutzt sein Expertenwissen, um Kunden auf der ganzen Welt eine Vielzahl von Dienstleistungen anzubieten, darunter:

Hervorragende Fehlerbehebung: Das Experten-Team kann dabei helfen, unerwartete Probleme zu erkennen und zu beheben, wie z. B. langsame Laufzeiten oder Fehler im Code.

Performance-Verbesserung: Anstatt nach der Trial-and-Error-Methode vorzugehen, greift das Experten-Team systematisch auf sein Fachwissen zurück, um vorauszusehen, wie der Löser auf bestimmte Parameteränderungen reagieren könnte. Dadurch spart der Kunde wertvolle Zeit.

Vermittlung von Fachkenntnissen: Das Experten-Team nimmt häufig an Konferenzen und Veranstaltungen teil, wo es den Teilnehmern vermittelt, wie sie Anwendungsfälle modellieren, ihre Modelle verbessern und viele andere gängige Probleme lösen können. Das Team teilt sein Wissen auch im Community-Forum von Gurobi, in dem Nutzer öffentlich Fragen stellen oder ihr eigenes Fachwissen weitergeben können.

"Optimierung und der Erfolg unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen", erklärt Dr. Sonja Mars, die das Team von über einem Dutzend promovierten Experten leitet. "Jeden Tag setzen wir uns intensiv mit komplexen Installationsfragen, Programmierschnittstellen und Performance-Verbesserung sowie vielen anderen Anliegen unserer Kunden auseinander."

"Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden dabei, den Löser von Gurobi bestmöglich zu nutzen schließlich handelt es sich dabei um ein sehr komplexes und leistungsstarkes Produkt", so Miltenberger. "Zum einen gibt es natürlich den mathematischen Teil, bei dem man genau verstehen muss, was in der Engine passiert. Zum anderen muss man aber auch wissen, wie man Gurobi am besten auf einer Vielzahl von Rechnerarchitekturen einsetzt."

"Im Grunde ist es unsere Aufgabe, Rätsel zu lösen", fügt Dr. Alison Cozad hinzu. "Aber was mich wirklich begeistert, ist die Zusammenarbeit mit den Kunden. Ihre Anwendung zu verstehen, mit ihnen über mögliche Herangehensweisen zu sprechen und dann gemeinsam eine Lösung zu finden das ist eine sehr erfüllende Aufgabe."

Der Großteil der Kundenkommunikation mit dem Experten-Team erfolgt per E-Mail oder über ein Ticketsystem. Das gibt dem Team Zeit gibt, sich eingehend mit einem Problem zu befassen und die beste Lösung zu finden. Das Team steht jedoch auch für Videoanrufe zur Verfügung, wenn es um Probleme geht, die mehr praktische Unterstützung erfordern. Die durchschnittliche Zeit für eine erste Antwort des Teams auf ein Ticket beträgt gerade einmal 27 Minuten.

"Wir alle lieben, was wir tun", so Dr. Eli Towle. "Es geht darum, die komplexesten Probleme der Welt, für die es Billionen möglicher Lösungen gibt, in kürzester Zeit zu lösen das ist ein aufregender Job."

Die Kunden von Gurobi schätzen den persönlichen Service des Teams sowie die Tatsache, dass das Team bei Bedarf mehr Zeit darauf verwenden kann, Lösungen für komplizierte Herausforderungen zu finden. Dies wird auch anhand der 98,5 positiven Bewertungen bei einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit sowie an den Kundenreferenzen deutlich.

Das Experten-Team bietet nicht nur erstklassigen Support, sondern ist auch ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten für Innovationen. Miltenberger kann sich an einen Fall erinnern, in dem das Problem eines Kunden letztendlich zur Entwicklung eines brandneuen Produkts geführt hat.

"Für einen bestimmten Kunden musste ich eine neue Methode entwickeln, um seine Modelle mit speziellen Zeitvorgaben zu tunen. Ich sah dies als Gelegenheit, ein neues Produkt zu entwickeln, das Vergleiche von verschiedenen Log-Dateien erleichtert. Letztendlich wurde aus dieser Lösung ein Softwarepaket namens GRBlogtools, mit dem das Experten-Team nun täglich dutzende oder sogar hunderte von Log-Dateien analysiert, um festzustellen, ob die Änderung eines Parameters einen Unterschied in der Performance des Lösers bewirkt."

Erfahren Sie mehr darüber, wie das Experten-Team von Gurobi sein Fachwissen einsetzt, um den Nutzern bei ihren Optimierungsproblemen zu helfen.

Über Gurobi-Optimierung

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Sie in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Produktions- und Personaleinsatzplanung, dem Portfoliomanagement und der Marketingoptimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einem erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98%.

Gurobi wurde 2008 gegründet und hat Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Mehr als 2.500 globale Kunden aus über 40 Branchen arbeiten mit Gurobi, darunter SAP, BASF und die Deutsche Fußball Liga sowie die Hälfte der Fortune 10 und 70% der globalen Top-Tech-Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.gurobi.com/ oder rufen Sie an unter +1 713 871 9341.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005458/de/

Contacts:

Nell-Marie Colman

(540) 952 9719

Gurobi Optimization

colman@gurobi.com