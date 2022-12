NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte um 0,28 Prozent auf 113,91 Punkte zu. Die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit fiel im Gegenzug auf 3,54 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Kurse zum Wochenauftakt nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten deutlich gefallen waren. Die am Montag veröffentlichten Konjunkturdaten liefern der US-Notenbank Spielraum für deutliche Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation.

Neue US-Konjunkturdaten, die zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt veröffentlicht wurden, konnten den Kursen kaum neue Impulse verleihen. Im Oktober war das Handelsdefizit der USA spürbar gestiegen. Das höhere Defizit ging sowohl auf rückläufige Ausfuhren als auch auf höhere Einfuhren zurück./jkr/jsl/jha/