Ontop, Fintech-Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen, implementiert die AML-Lösung SONAR zur Überwachung und Verhinderung von Finanzkriminalität auf seiner Plattform für Gehaltsüberweisungen

ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-gestützter Technologie zur Transaktionsüberwachung, meldete heute, dass Ontop, eine Fintech-Plattform, die die Zukunft der Arbeit gestaltet, die fortschrittliche Lösung SONAR für Anti-Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) zur Überwachung und Erkennung bekannter und unbekannter Bedrohungen durch Finanzkriminalität von ThetaRay gewählt hat.

Ontop mit Hauptsitz in Miami, Florida, wurde 2020 gegründet, um die Komplikationen bei grenzüberschreitenden Zahlungen für Arbeitnehmer, die während der COVID-19-Pandemie auf Remote-Arbeit umgestiegen sind, zu lösen, und um Unternehmen neue Möglichkeiten zu eröffnen, weltweite Talente zu mobilisieren. Die Plattform wird bereits in 67 Ländern genutzt und verarbeitet derzeit Zahlungen in der ganzen Welt.

"Die größten Schwachpunkte bei grenzüberschreitenden Zahlungen sind hohe Kosten sowie mangelnde Geschwindigkeit und Transparenz. Mit der KI-Lösung der nächsten Generation von ThetaRay wird unser Unternehmen darauf vertrauen können, dass bekannte und unbekannte Kriminalitätstypologien abgedeckt sind", sagte Julian Torres, Chief Strategy Officer und Mitbegründer von Ontop. "Das maschinelle Lernen wird überdies für betriebliche Effizienz sorgen und bei der Kundenzufriedenheit helfen, indem es Fehlalarme reduziert und wirklich verdächtige Fälle präziser erkennt."

"Ontop ist ein weltweit führender Anbieter in der neuen digitalen Ökonomie, der Unternehmen und Menschen durch Remote-Arbeit finanzielle Möglichkeiten eröffnet", sagte Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Wir sind stolz über die Zusammenarbeit mit einem innovativen Fintech-Unternehmen, das dazu beiträgt, Hemmnisse in der Finanzwelt zu beseitigen. Die Technologie von ThetaRay wird es Ontop ermöglichen, Gehaltsüberweisungen reibungslos und schnell zu verarbeiten, alle regulatorischen Anforderungen einzuhalten und das Vertrauen der Geschäftspartner zu gewinnen."

Die preisgekrönte SONAR-Lösung von ThetaRay basiert auf einer unternehmenseigenen Form von künstlicher Intelligenz künstlicher Intelligenz mit Intuition, die menschliche Voreingenommenheit ersetzt und dem System damit die Fähigkeit verschafft, Anomalien zu erkennen und unbekannte Faktoren außerhalb normaler Verhaltensmuster zu finden, einschließlich völlig neuer Typologien. Fintech-Unternehmen und Banken werden damit in die Lage versetzt, einen risikobasierten Ansatz umzusetzen, um wirklich verdächtige Aktivitäten wirksam zu identifizieren und ein umfassendes Bild von Kundenidentitäten zu erstellen, auch über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionspfade hinweg. Dies ermöglicht die schnelle Aufdeckung bekannter und unbekannter Geldwäschebedrohungen und eine bis zu 99-prozentige Verringerung falsch-positiver Ergebnisse im Vergleich zu regelbasierten Lösungen.

Über Ontop

Ontop hilft Unternehmen dabei, ihre internationalen Remote-Mitarbeiter gesetzeskonform einzustellen und sie auf einfache Weise zu bezahlen. Die Lösung von Ontop ermöglicht es Unternehmen, die Einstellung von Mitarbeitern aus dem Ausland, die Einhaltung von Vorschriften und internationale Gehaltsabrechnungsdienste in wenigen Minuten zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter getontop.com.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte SONAR-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf "künstlicher Intelligenz und Intuition" basiert, ermöglicht Banken und Fintechs, ihre Geschäftsmöglichkeiten zu erweitern und ihre Umsatzerlöse durch vertrauenswürdige und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen zu steigern. Die bahnbrechende Lösung verbessert auch die Kundenzufriedenheit, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzunternehmen, die auf sehr heterogene und komplexe Ökosysteme setzen, profitieren in hohem Maße von den besonders niedrigen False-Positive- und hohen Erkennungsraten von ThetaRays.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thetaray.com

