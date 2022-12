Mladá Boleslav (ots) -› Mehr Sicherheit an Bahnübergängen durch neues Feature der Traffication-Infotainment-App› Pilotphase mit Eisenbahnunternehmen Leo Express in der Tschechischen Republik› App ist für die meisten aktuellen ŠKODA Modelle verfügbarŠKODA erprobt derzeit eine neue Funktion für seine Traffication-Infotainment-App. Die neuste Version der App, die aktuell im Rahmen eines Pilotprojekts in der Tschechischen Republik getestet wird, warnt nun auch vor herannahenden Zügen, um das Risiko von Unfällen an Bahnübergängen zu senken. Die Funktion ergänzt zuvor eingeführte Features der Traffication-Infotainment-App wie etwa Warnungen vor Geisterfahrern und vor dem Einfahren auf die Autobahn entgegen der Fahrtrichtung.Sicherheit hat oberste PrioritätŠKODA entwickelt fortlaufend neue clevere Echtzeitlösungen, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen. In Kooperation mit dem tschechischen Eisenbahnunternehmen Leo Express erweitert ŠKODA seine Traffication-Infotainment-App nun im Rahmen eines Pilotprojekts: Kunden, die diese App bereits nutzen, können das Update jetzt herunterladen. Eine entsprechende Meldung wird im Benachrichtigungszentrum des Infotainmentsystems eingeblendet, außerdem findet sich auch im In-Car-Shop ein Hinweis, dass ein Update verfügbar ist. Die Installation startet nach einer entsprechenden Bestätigung durch den Nutzer.Cloud-basiertes FeatureDie aktuellen Positionen der Züge werden regelmäßig an die Cloud übertragen. Diese sendet die Informationen an jedes ŠKODA Fahrzeug, das mit der Traffication-Infotainment-App ausgestattet ist und sich in unmittelbarer Nähe eines Bahnübergangs befindet, dem sich ein Zug nähert. Auf die Warnung machen ein Pop-up-Fenster auf dem zentralen Infotainmentdisplay und ein akustischer Hinweis aufmerksam. ŠKODA arbeitet bereits an der Einbindung weiterer Eisenbahnunternehmen in ganz Europa und ist dazu aktuell im Austausch mit mehreren möglichen Partnern.Einfacher DownloadDie Traffication-Infotainment-App lässt sich im Fahrzeug oder im ŠKODA Connect(1) Shop herunterladen. Sie steht mit Ausnahme des ENYAQ iV für alle aktuellen ŠKODA Modelle zur Verfügung, wenn das Fahrzeug mit dem Top-Infotainmentsystem aus der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens ausgestattet ist. Die Anwendung läuft während der Fahrt automatisch im Hintergrund und muss nicht separat aktiviert werden. Bei relevanten Gefahren in der unmittelbaren Fahrzeugumgebung warnt das System sofort über entsprechende Hinweise auf dem zentralen Infotainmentdisplay.Mehr als Warnungen vor herannahenden Zügen: Straßen- und WitterungsverhältnisseDie Anwendung nutzt die Meldungen verschiedener Anbieter von Verkehrsinformationen oder Daten von ŠKODA Fahrzeugen und zeigt neben Warnungen vor herannahenden Zügen auch andere Informationen an. So kann die Traffication-Infotainment-App den Fahrer vor schlechten Straßen- und Witterungsverhältnissen sowie vor Unfällen warnen. Außerdem erkennt sie Geisterfahrer und weist andere Fahrer entsprechend frühzeitig darauf hin. Über das Einschalten der Nebelscheinwerfer erkennen ŠKODA Fahrzeuge schlechte Sichtverhältnisse und melden sie an die Cloud. Darüber hinaus können ŠKODA Fahrer Verkehrshindernisse mit einem Klick auch manuell an die Cloud schicken und auf diese Weise andere ŠKODA Fahrer warnen, wenn diese die Traffication-Infotainment-App nutzen. Die Anwendung ist aktuell in 32 europäischen Ländern verfügbar und warnt in 23 verschiedenen Sprachen.(1) Unter ŠKODA Connect sind Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der ŠKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit ŠKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der MyŠKODA App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu ŠKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5388234