DJ MÄRKTE USA/Börsen treten auf der Stelle

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den deutlichen Vortagesverlusten ist die Wall Street am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index legt um 0,1 Prozent zu auf 33.964 Punkte. Der S&P-500 notiert nahezu unverändert, während der Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent nachgibt.

Zu Wochenbeginn hatten die US-Börsen deutlich im Minus geschlossen, nachdem erneut starke Konjunkturdaten Sorgen vor weiteren aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank geschürt hatten. Sowohl der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe als auch der Auftragseingang der Industrie lagen über den Erwartungen. Bereits am Freitag waren die US-Arbeitsmarktdaten deutlich besser als erwartet ausgefallen.

"Die Märkte haben diese Woche einen wackeligen Start, da die Veröffentlichung solider US-Wirtschaftsdaten die Hoffnungen der Anleger, dass die Fed in den kommenden Monaten eine taubenhaftere Haltung einnehmen könnte, verzögert", so Stephen Innes von SPI Asset Management. "Letztendlich kommt es mehr darauf an, wo die Fed am Ende landet, und nicht darauf, wie schnell sie dorthin kommt."

Laut der Deutschen Bank sind die Erwartungen an den US-Zinsgipfel nach den jüngsten Wirtschaftsdaten wieder auf 5,01 Prozent gestiegen. Der Gipfel soll den Analysten zufolge im Mai 2023 erreicht werden.

Konjunkturseitig hat sich das Defizit in der US-Handelsbilanz im Oktober ausgeweitet, aber weniger stark als erwartet. Erst nach Handelsschluss werden noch die wöchentlichen API-Rohöllagerbestandsdaten veröffentlicht.

Ölpreise fallen weiter

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter, nachdem am Montag die starken US-Wirtschaftsdaten ihn deutlich nach oben gezogen hatten. Der Dollar-Index gibt 0,1 Prozent nach.

Die Ölpreise geben mit anhaltenden Konjunktursorgen noch etwas weiter nach. Am Vortag hatten bereits Nachfragesorgen und ein anziehender Dollar die Preise unter Druck gesetzt. Der Preise für die Sorte Brent büßt 0,5 Prozent ein, der WTI-Preis fällt um 0,6 Prozent.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen nach den kräftigen Vortages-Aufschlägen leicht zurück. Die Rendite 10-jähriger Papiere fällt um 0,9 Basispunkte auf 3,57 Prozent.

Pepsico wenig verändert

Unter den Einzelwerten geben Pepsico 0,1 Prozent nach. Das Unternehmen verschlankt offenbar seine Zentralen. Das geht aus Aussagen von mit den Vorgängen vertrauten Personen und aus Dokumenten hervor, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Hunderte Jobs würden gestrichen, sagte eine der Personen. Betroffen seien das nordamerikanische Getränkegeschäft in Purchase im Bundesstaat New York sowie das Snackgeschäft in Chicago und in Plano, Texas.

Die vornehmlich an der Nasdaq gehandelte Aktie von Mainz Biomed steigt um 11,4 Prozent. Das Unternehmen hat in den USA grünes Licht für eine Zulassungsstudie für seinen Darmkrebs-Früherkennungstest erhalten.

Sumo Logic rücken 15,1 Prozent vor. Der Anbieter von Software-Dienstleistungen hatte Drittquartalszahlen über Markterwartungen vorgelegt und auch einen positiven Ausblick.

Nach Vorlage von Drittquartalszahlen gewinnen GitLab 9,2 Prozent. Der Anbieter von Webanwendungen überzeugte vor allem mit der angehobenen Prognose für 2023.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.964,09 +0,1% 16,99 -6,5% S&P-500 3.998,86 +0,0% 0,02 -16,1% Nasdaq-Comp. 11.226,99 -0,1% -12,95 -28,2% Nasdaq-100 11.774,19 -0,1% -12,61 -27,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,40 +7,5 4,33 367,4 5 Jahre 3,79 +1,9 3,77 253,0 7 Jahre 3,70 +0,1 3,70 226,3 10 Jahre 3,57 -0,9 3,58 206,4 30 Jahre 3,57 -0,9 3,58 167,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0506 +0,1% 1,0491 1,0512 -7,6% EUR/JPY 143,44 -0,0% 143,96 143,34 +9,6% EUR/CHF 0,9868 -0,2% 0,9898 1,0633 -4,9% EUR/GBP 0,8620 +0,2% 0,8598 0,8623 +2,6% USD/JPY 136,56 -0,1% 137,30 136,37 +18,6% GBP/USD 1,2188 -0,1% 1,2195 1,2190 -9,9% USD/CNH (Offshore) 6,9794 +0,1% 6,9877 6,9675 +9,8% Bitcoin BTC/USD 17.009,18 +0,4% 17.013,99 17.047,87 -63,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,49 76,93 -0,6% -0,44 +10,4% Brent/ICE 82,24 82,68 -0,5% -0,44 +13,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 135,83 134,70 +0,8% +1,13 +107,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.775,52 1.767,18 +0,5% +8,34 -3,0% Silber (Spot) 22,44 22,28 +0,7% +0,16 -3,7% Platin (Spot) 1.000,05 1.002,33 -0,2% -2,28 +3,0% Kupfer-Future 3,83 3,79 +1,0% +0,04 -13,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 06, 2022 09:44 ET (14:44 GMT)

