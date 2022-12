München (ots) -- Institut ServiceValue hat im Auftrag von FOCUS-MONEY fast 2.600 Kundinnen und Kunden nach ihren Erfahrungen mit Baufinanzierern befragt- Interhyp erhält in allen fünf Teilkategorien der Fairness das Urteil "Sehr gut"- Auch im Fünf-Jahres-Ranking gehört Interhyp zu den Top-PlatziertenInterhyp, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, zählt laut Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY (Ausgabe 45/2022) auch im Jahr 2022 zu den fairsten Baufinanzierern - zum zwölften Mal in Folge. Das Beratungs- und Analysehaus ServiceValue hat im Auftrag von FOCUS-MONEY insgesamt 35 Baufinanzierer in Deutschland untersucht, darunter 15 Banken und 20 Vermittler. In der repräsentativen Online-Studie wurden 2595 Kundinnen und Kunden zu 29 Service- und Leistungsmerkmalen in den fünf Fairness-Kategorien "Faires Produktangebot", "Faire Kundenberatung", "Fairer Kundenservice", "Faires Preis-Leistungs-Verhältnis" und "Faire Kundenkommunikation" befragt. Interhyp hat in allen Kategorien die Bewertung "Sehr gut" erreicht. Auch in der Fünf-Jahres-Wertung für langjährige Fairness gehört Interhyp zu den Top-Platzierten.Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer des Online-Panels durfte im September und Oktober bis zu zwei Baufinanzierer bewerten, mit denen sie oder er in den vergangenen 36 Monaten Erfahrungen gemacht hatte. Insgesamt gaben die Kundinnen und Kunden über 2.800 Urteile ab. Die Bewertung "Fairster Baufinanzierer" ergibt sich aus den Bewertungen der fünf Kategorien, die zu gleichen Teilen in das Gesamtergebnis eingeflossen sind: Die Note "Gut" erhielten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Wer über dem Durchschnitt aller "Guten" lag, erhielt sogar das Spitzen-Urteil "Sehr Gut"."Wir freuen uns sehr über die sehr gute Bewertung in allen Fairness-Kategorien", sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft bei der Interhyp AG, und ergänzt: "Besonders freut uns, dass wir im langjährigen Vergleich zu den Spitzenreitern zählen, weil dies für beständige Fairness steht."Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2021 ein Finanzierungsvolumen von 34,2 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert und etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform Home mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten. Die Interhyp Gruppe ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Lead Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp.de, https://www.interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12620/5388300