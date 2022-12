Am Montag wurde der erste Spatenstich für zwei Standorte in Afrika und Australien gesetzt, an denen das Square Kilometer Array Observatory (SKAO) entstehen soll. Das größte Radioteleskop der Welt ist seit 30 Jahren in Planung. Der Bau des SKA-Mid-Arrays in der südafrikanischen Karoo-Wüste und des SKA-Low-Arrays in Westaustralien hat nach 30 Jahren Vorbereitungszeit und anderthalb Jahren Bauvorbereitung, in denen die richtigen Unternehmen für die Aufgabe ausgewählt wurden, endlich begonnen. "Das SKA-Projekt hat viele Jahre gedauert", sagte Catherine Cesarsky, die Vorsitzende des SKAO-Rates, die an der Spatenstichzeremonie am südafrikanischen Standort teilnahm, in einer ...

