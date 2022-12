Rund zehn Prozent hat der US-Dollar in diesem Jahr zugelegt, es waren Zeiten der Unsicherheiten und sie dauern noch an. Gold ist der sichere Hafen schlechthin und sollte im neuen Jahr wieder zu der verdienten Ehre kommen, sprich Anleger anziehen. Der US-Dollar hat seine Stärke den höheren Zinssätzen der US-Notenbank zu verdanken. Zudem haben viele andere Länder ihre Währungen geschwächt. Auch wenn der Goldpreis im Laufe von 2022 zirka vier Prozent nachgegeben hat, so darf nicht übersehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...