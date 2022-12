Klein aber fein! Jetzt die smallCAP Champions von Marcel Torney kennen lernen. https://bit.ly/3h4clVu Die Porsche AG soll in den DAX aufsteigen, und ist dort als Autohersteller in bester Gesellschaft. Insgesamt sieben Automobilhersteller und -zuliefer sind im deutschen Leitindex notiert. Wird der DAX nun endgültig zum Auto-Index - Robert Halver, Kapitalmarktstratege bei der Baader Bank, warnt im Interview mit wallstreet:online: Auch Zukunftsbranchen wie Biotech und Green-Tech müssten in Deutschland ein zu Hause finden. Doch während die USA mit ihrem Inflation Reduction Act Unternehmen den "roten Teppich" ausrolle, fehle es in Deutschland an Anreizen für die Industrie. Was das für den Wirtschaftsstandort bedeute und wie die Politik gegensteuern könnte, sehen Sie im Video!