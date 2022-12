Tagesausblick für 07.12.: DAX pendelt weiter seitwärts. Autoaktien im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der Auftragseingang der deutschen Industrie fiel besser aus als erwartet und folgten damit den überraschend guten ISM Einkaufsmanagerindex aus den USA von gestern. Auf gute Wirtschaftsdaten reagieren Investoren in diesen Tagen jedoch extrem zurückhaltend. Robuste Zahlen schüren Zinsängste. So gaben DAX, CAC40 und EuroStoxx50 heute zwischen 0,4 und einem Prozent gegenüber dem Vortag nach.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane geht davon aus, dass der Höhepunkt der Inflation in der Eurozone fast erreicht ist. Dennoch dürfte der Leitzins zunächst weiter erhöht werden. Am Anleihemarkt legten die Staatsanleihen mehrheitlich weiter zu. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen ging auf 1,8 Prozent zurück. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere pendelte derweil im Bereich des Vortags. Gold und Silber haben sich nach den deutlichen Kursverlusten des Vortags heute wieder gefangen. Die Lage bleibt jedoch weiterhin labil. Rücksetzer unter 1.740 US-Dollar bei Gold und 22 US-Dollar bei Silber könnten eine weiter Verkaufswelle auslösen. Der Ölpreis steuerte derweil das Novembertief an.

Unternehmen im Fokus

Bei Fresenius Medical Care gibt es nach zwei Monaten erneut einen Wechsel an der Konzernspitze. Die anhaltende Unruhe bei dem Dialysekonzern sorgt für Unsicherheit unter den Anlegern. So verlor die Aktie heute rund 3,6 Prozent. Der Verpackungshersteller Gerresheimer erhöhte die mittelfristige Umsatzprognose und erwartet nun ein Umsatzplus von mindestens zehn Prozent. Anleger haben mehr erwartet und straften das MDAX-Papier mit einem Rückrückgang von knapp vier Prozent ab. Die Porsche AG wird kurz vor Weihnachten Puma im DAX ersetzen. Dies gab die Deutsche Börse bekannt. Der Sportartikelhersteller wird in den MDAX absteigen und dort die Aktie des Batterieherstellers Varta ersetzen. Die Aktie von RWE bekam durch positive Anaystenkommentare Aufwind. Der Versicherungskonzern Talanx plant für das laufende Geschäftsjahr eine Dividendenerhöhung auf EUR 2 pro Aktie. Bis 2025 soll die Dividende auf EUR 2,50 pro Aktie steigen. Die Aktie setzte heute den Mitte Oktober eingeschlagenen Aufwärtstrend fort.

Siemens veröffentlicht morgen den Bericht für das Geschäftsjahr 2021/22. Morgen beginnt der 2-tägige Handelsblatt Autogipfel 2022. Damit rücken unter anderem BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus der Investoren.

Wichtige Termine

China: Außenhandel 11/22

Deutschland: Industrieproduktion, Oktober

EZB-Chefvolkswirt Lane hält Rede bei einer Veranstaltung der Chinese State Administration of Foreign Exchange (SAFE)

EZB veröffentlicht Umfrage zu den Verbraucherwartungen, Oktober

Eurozone: BIP Q3/22, zweite Schätzung

Rede von EZB-Bankenaufseherin McCaul bei der Kangaroo Group virtuellen Debatte zu CRD6/CRR3

USA: Produktivität Q3, endgültig

Rede von EZB-Direktor Panetta beim LBS-AQR Insight Summit

Kanada: Zinsentscheid der Bank of Canada

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.570/14.700/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.960/14.100/14.210/14.340 Punkte

Der DAX schielte heute kurzzeitig unter die Unterstützung von 14.340 Punkte. Im Tagesverlauf erholte sich der Leitindex allerdings wieder vom Tagestief. Rutscht der Index erneut unter diese Marke, droht jedoch ein Rücksetzer bis 14.210 Punkte. Eine signifikante Trendwende deutet sich frühestens oberhalb von 14.570 Punkten und unterhalb von 14.210 Punkte an.

DAXin Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.08.2022 - 06.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.12.2015 - 06.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

