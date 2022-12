Die Schwäche an den Aktienmärkten setzt sich auch am Dienstag fort. Vor allem die Tech-Werte leiden unter neuerlichen Zinsängsten. Doch eine Aktie steht heute besonders unter Druck: Meta. Der Facebook-Konzern verliert über sechs Prozent an Wert. Die Aktie des Tech-Giganten gehört damit an der Nasdaq-Börse zu den schwächsten Werten im Nasdaq 100 .Nach der Erholung auf das höchste Niveau seit Ende Oktober sprachen Börsianer bei Meta auch von Gewinnmitnahmen - wie am Gesamtmarkt. Die Meta-Titel hatten ...

