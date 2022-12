Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus kann in diesem Jahr nicht so viele neue Maschinen ausliefern wie geplant. Die tatsächliche Zahl dürfte aber nicht wesentlich unter den zuletzt geplanten 700 Auslieferungen liegen, teilte der Dax-Konzern überraschend heute mit.Die angespannten Lieferketten drohen den Hersteller weiter in Atem zu halten: So stellt das Management das Tempo des Produktionsausbaus bei den stark gefragten Mittelstreckenjets der A320neo-Familie auf den Prüfstand. Bis zum Jahr 2025 soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...