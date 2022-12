Planview Tasktop Viz und Planview Tasktop Hub erhielten die höchstmöglichen Werte bei den Kriterien Value Stream Management-(VSM)-Dashboard, Analysefunktionen, KPI-Tracking, Integration von Drittanbieter-Tools, Produktvision, Innovations-Roadmap sowie drei weiteren Kategorien

Planview, ein Weltmarktführer im Bereich Portfolio Management und Work Management, wurde im Bericht The Forrester Wave: Value Stream Management, Q4 2022, als führendes Unternehmen ("Leader") gewürdigt. Dem Bericht zufolge "werden Unternehmen mit komplexen Wertschöpfungsströmen aus der Anwendung von Planview großen Nutzen ziehen."

Der Bericht folgert weiterhin: "Bis vor Kurzem waren das Verkürzen der Markteinführungszeit, die Verfolgung der erzielten Wertschöpfung oder die Feststellung von Software-Lieferengpässen ein Ratespiel mit vielen hoffnungsvollen Iterationen." "Referenzkunden geben an, dass sie mit Planview großen Erfolg bei der Anwendung von [Planview] Tasktop zur Analyse und Entdeckung verschwenderischer Praktiken haben, was zu einem höheren Durchsatz und einer höheren Wertschöpfung führt."

Den Höchstwert in der aktuellen Angebotskategorie zu erhalten und in der Strategiekategorie gemeinsam mit einem anderen Unternehmen mit dem Höchstwert gewürdigt zu werden unterstreicht, dass "Planview mit wirkungsvollen Analysen und Datenmodellierung glänzt". Planview erhielt die höchstmöglichen Werte in den Bereichen VSM-Dashboard, Endbenutzererfahrung, Analysefunktionen, KPI-Tracking, Integration von Drittanbieter-Tools, Produktvision und Innovations-Roadmap.

Diese Ankündigung folgt auf die Akquisition von Tasktop durch Planview in diesem Jahr. Planview Tasktop implementiert das beliebte Flow Framework, das von Dr. Mik Kersten geschaffen wurde, Chief Technology Officer bei Planview und ehemals Gründer und CEO von Tasktop Founder CEO. Kersten ist auch Autor des Bestsellers Project to Product

"Von Forrester für unsere marktgestaltende VSM-Lösung gewürdigt zu werden ist unserer Meinung nach ein unglaublicher Erfolg", so Kersten. "Um wie ein Digital Native zu operieren, muss mehr geändert werden als nur die Entwicklungsprozesse. Transparenz bei Strömen mit hoher Wertschöpfung im gesamten Unternehmen und die Fähigkeit zur Messung von Geschwindigkeit, Effizienz und Beschränkungen beschleunigen die digitale Transformation und die Verlagerung vom Projekt zum Produkt beträchtlich."

Kersten fährt fort: "Unsere bahnbrechende Value Stream Management-Lösung bietet klare, einfache Transparenz bei fragmentierten Lieferprozessen und ist mit den Geschäftsergebnissen ausgerichtet. Unsere Echtzeit-Dashboards der Flow Metrics, Engpässe und Erkenntnisse messen durchgängige Wertströme, um auf allen Ebenen für datenbasierte Verbesserungen zu sorgen."

Der vollständige Bericht kann kostenlos hier heruntergeladen werden.

Über Planview

Planview hat ein Ziel: die Zukunft der vernetzten Welt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen Unternehmen, sich von der Ideenentstehung bis zu den Auswirkungen zu vernetzen und das Erreichen ihrer wichtigsten Ziele zu beschleunigen. Das vollständige Spektrum der Portfolio- und Arbeitsmanagement-Lösungen von Planview fokussiert Unternehmen auf die wichtigsten strategischen Ergebnisse und befähigt Teams, unabhängig von der Arbeitsweise optimal zu arbeiten. Die umfassende Plattform und das Unternehmenserfolgsmodell von Planview ermöglichen Kunden, innovative, wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern. Planview hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter, die 4.500 Kunden und 2,6 Millionen Benutzer weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.planview.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005750/de/

Contacts:

Natalie Reina

Director of Corp Comms

956-878-9176

natalie.reina@planview.com