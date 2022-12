Digitale Sicherheit in Ihrer Handfläche

Ledger, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der kritischen Sicherheit digitaler Assets, hat sich mit Tony Fadell, dem Erfinder des iPod1 zusammengetan, um Klarheit und Vertrauen in den Besitz digitaler Werte zu schaffen. Ledger Stax ist ein benutzerfreundlicher Weg für Sie, die Kontrolle über Kryptowährungen und digitale Sammlerstücke zu übernehmen. Es ist auf einer kompromisslos sicheren Architektur gebaut und bietet eine einzigartige Form, die für beispiellose Barrierefreiheit und Interaktivität hergestellt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005696/de/

Ledger Launches Ledger Stax, Designed by Tony Fadell (Photo: Business Wire)

Ledger Stax hat ein neues E Ink2-Display, das die Vorderseite bedeckt und sich um die Rückseite wölbt so können Sie alle Transaktionsdetails auf einen Blick sehen. E Ink ist immer sichtbar: Ihre Lieblingsbilder erscheinen auf dem Bildschirm des Ledger Stax, auch wenn es ausgeschaltet ist. Es stellt auch eine unübertroffene Energieeffizienz zur Verfügung, so dass die Batterie wochen- oder sogar monatelang mit einer Akkuladung auskommt.

"Mit der Ledger Nano-Serie haben wir die erfolgreichste Hardware für die Sicherheit digitaler Assets aller Zeiten entwickelt mehr als 5 Millionen wurden verkauft und keine einzige wurde jemals gehackt", sagt Pascal Gauthier, CEO und Chairman von Ledger. "Bei digitalen Assets geht es zunehmend um Identität und digitales Eigentum, nicht nur um Kryptowährungen wie Bitcoin. Die Zeit ist reif für ein Gerät für mehr Mainstream-Nutzer. Gleichzeitig dürfen wir bei der Sicherheit keine Kompromisse eingehen. Das ist Ledger Stax sicher und barrierefrei."

Tony Fadell hat Ledger Stax in Zusammenarbeit mit Layer als kreditkartengroßes Gerät mit integrierten Magneten gefertigt, so dass es leicht gestapelt werden kann, insbesondere für diejenigen, die mehrere Geräte besitzen. Die geschwungene E Ink-Rückseite zeigt, was sich darin befindet, wie ein Buch im Regal. Ledger Stax nutzt sicheres USB-C, um sich mit der umfassenden Ledger Live App auf Ihrem Laptop zu verbinden, und Bluetooth3, um sich mit der mobilen Ledger Live App auf Ihrem Smartphone zu verbinden. Es wird Ledger Connect nutzen, unsere kommende Krypto-Wallet-Erweiterung, um von überall aus eine Verbindung zu Web3-Apps herzustellen. Ledger Stax unterstützt auch kabelloses Qi-Laden.

"Als ich mich mit der bewährten Sicherheitstechnologie von Ledger beschäftigte und alle "besten" Hardware-Wallets ausprobierte, war ich überzeugt, mit Pascal, Ian und dem großartigen Ledger-Team ein Gerät der nächsten Generation zu bauen", sagt Tony Fadell, Designer von Ledger Stax und Direktor bei Build Collective. "Wir brauchen ein benutzerfreundliches nein! Ein "absolut benutzerfreundliches" Tool, um die Sicherheit digitaler Assets auch dem Rest von uns zu ermöglichen, nicht nur den Geeks."

Die neue Benutzeroberfläche ermöglicht eine bewusste, intuitive Interaktion. Mit Ledger Stax können Sie sofort Ihre NFT-Sammlung und über 500 Münzen und Assets managen. Die Touch-Oberfläche ermöglicht es der außergewöhnlichen Entwicklergemeinschaft von Ledger, innovative Web3-Anwendungen zu bauen, die mehr Barrierefreiheit und kompromisslose Sicherheit bieten.

Ledger Stax wird ab Ende März 2023 erhältlich sein. Sie können es bereits heute auf Ledger.com vorbestellen. In Zukunft wird es auch bei ausgewählten Einzelhändlern wie BestBuy in den Vereinigten Staaten erhältlich sein.

Jedes Ledger Stax umfasst den Ledger Infinity Pass, der ein kostenloses NFT und zukünftige Vorteile zur Verfügung stellt. Außerdem können Sie ein Ledger Stax NFT auf dem L Market prägen, um Zugang zu einem exklusiven NFT-Kunstwerk aus dem Ledger-Netzwerk handverlesener Künstler zu erhalten und ein Ledger Stax-Gerät einzulösen. Inhaber des L Market Genesis Passes haben bei dieser Münzprägung besondere Priorität.

"Tony Fadell hat sowohl die Leiterplatte als auch das Billboard im Kopf, wenn er ein Produkt baut", sagt Ian Rogers, Chief Experience Officer bei Ledger. "Mit Ledger Stax haben wir ein Gerät herstellt, das cool, schön und lustig ist. Gemeinsam haben wir die kompromisslose Sicherheits- und Selbstverwahrungskultur von Ledger mit der ebenso kompromisslosen, auf die Erfahrung der Nutzer ausgerichteten Kultur von Tony und seinem Team verschmolzen. Das Ergebnis ist das erste wirklich sichere Verbraucher-Hardware-Gerät für die durch die Blockchain-Technologie ausgelöste Revolution der Werte."

SPEZIFIKATIONEN:

Abmessungen: 85 mm 54 mm 6 mm (Länge und Breite einer Kreditkarte)

Sicherheit: Ledger EAL 5+ zertifiziertes Sicherheitselement

Bildschirmtyp: E Ink (bis zu 16 Graustufen), anpassbarer Sperrbildschirm, kapazitiver Touch

Bildschirmauflösung: 672 400 Pixel

Gewicht: 45 Gramm

Verbindungen: USB C, Bluetooth 5.2

Einzigartige Magnetanordnung für einfaches Stapeln

Qi kabelloses Laden

Über Ledger

LEDGER wurde 2014 in Paris gegründet und ist eine globale Plattform für digitale Assets und Web3. Ledger ist bereits das weltweit führende Unternehmen für die Sicherheit und den Nutzen kritischer digitaler Assets. Mit mehr als 5 Mio. Geräten, die an Verbraucher in 200 Ländern und mehr als 10 Sprachen verkauft wurden, 100+ Finanzinstituten und Marken als Kunden, sind 20 der weltweiten Krypto-Assets gesichert, plus Dienstleistungen, die Transaktionen, Käufe, Ausgaben, Einnahmen und NFTs unterstützen. Die Produkte von LEDGER umfassen: Nano S Plus, Nano X Hardware-Wallets, die LEDGER Live-Begleit-App, LEDGER Market, die weltweit erste Plattform für sichere Münzprägung und Erstverkauf, und Ledger Enterprise. Mit seiner einfachen Nutzung ermöglicht LEDGER dem Nutzer, in digitale Assets zu investieren und letztendlich finanzielle Freiheit in einer sicheren und stressfreien Umgebung zu erreichen.

Hinweise für Redakteure:

Mit Ledger Stax verfügt Ledger über eine Reihe neuer Designs und angemeldeter Patente, darunter ein großer Bildschirm, ein Gehäuse mit einer abgerundeten Kante, die vom Bildschirm bedeckt ist und Informationen anzeigt, sein Magnetsystem, das es ermöglicht, es mit anderen ähnlichen Geräten zu stapeln, und seine effiziente Bluetooth-Antenne.

1. iPod ist eine in den USA und sonstigen Ländern und Regionen eingetragene Marke von Apple Inc.

2. E Ink ist eine eingetragene Marke der E Ink Corporation.

3. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch Ledger erfolgt unter Lizenz.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005696/de/

Contacts:

jason@150bond.com

+353 858264114