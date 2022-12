S.E. Khaled Al Midfa: Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund nahmen an den nationalen Feierlichkeiten teil

Die Stadt Schardscha erlebte ein Programm voller traditioneller und moderner Aktivitäten, an dem Menschen verschiedenster Nationalitäten teilnahmen

Die Feierlichkeiten zum 51.Nationalfeiertag der Vereinigten Arabischen Emirate in Schardscha zogen über einen Zeitraum von 10 Tagen ein Publikum verschiedenster Nationalitäten an, sowohl Einwohner als auch ausländische Besucher, die an einer Reihe von Aktivitäten teilnehmen konnten.

Part of the National Day activities in Sharjah (Photo: AETOSWire)

Vom 24. November bis zum 3. Dezember 2022 fanden in Schardschas Stadteilen und an den wichtigsten touristischen und kulturellen Zielen wie dem Al Majaz Amphitheater, dem Sharjah National Park, dem Maliha Public Park, Dibba Al Hisn, dem Khorfakkan Amphitheater, dem Wadi Al Helo und verschiedenen Gebieten von Kalba sowie in Parks und Wohngebieten in Al Bataeh, verschiedenen Gebieten von Al Madam, dem Al Dhaid Fort und dem Heritage Village in Al Hamriyah fanden am 51.Nationalfeiertag Feierlichkeiten zum Gedenken an die Errungenschaften der Nation statt.

Seine Exzellenz Khaled Jassim Al Midfa, Vorsitzender des Komitees für die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Schardscha, lobte die Interaktion und Teilnahme des Publikums an den Veranstaltungen. Er sagte: "Wir sind stolz auf die große Beteiligung an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Sharjah. Wir freuen uns immer, wenn eine so große Anzahl von Menschen verschiedener Nationalitäten an den Feierlichkeiten teilnimmt, sich an den Aktivitäten beteiligt und diese in einer sicheren und friedlichen Atmosphäre genießt. Hoffentlich haben sie schöne Erinnerungen an den Nationalfeiertag, der Menschen aus der ganzen Welt willkommen heißt."

Er fügte hinzu: "Wir versprechen den Besuchern der Feierlichkeiten ein noch besseres Event im kommenden Jahr. Wir garantieren, dass dieses jährliche Treffen zu einem Meilenstein in Schardschas Jahresprogramm geworden ist, und wir freuen uns darauf, sie im nächsten Jahr bei der gleichen Gelegenheit wieder zu treffen, um ihre Liebe zu den Vereinigten Arabischen Emiraten auszudrücken."

Die Feierlichkeiten waren in diesem Jahr reich an Veranstaltungen und Aktivitäten. Sie konzentrierten sich darauf, die Errungenschaften, die Geschichte und das Erbe der Vereinigten Arabischen Emirate mit innovativen Modellen zu präsentieren. Die Teilnehmer erfreuten sich an lokalen Folkloreaufführungen wie Harbiya, Al-Razfa, Al-Yowlah, Al-Ayala, Al-Rababa und Al-Azi, die in der Golfregion in ähnlicher Form vorkommen und ein gemeinsames Erbe der Menschen in der Region darstellen.

Außerdem gab es eine Reihe von Veranstaltungen und Programmen für Familien, die eine einmalige Gelegenheit boten, Zeit mit den Angehörigen zu verbringen und Aktivitäten wie Workshops, Wettbewerbe und Verlosungen zu genießen.

