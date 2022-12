Unternehmen stellt Full-Stack-Netzwerklösung vor, die auf einem cloudnativen Betriebsmodell basiert, um eine Multicloud-Anwendungsumgebung bereitzustellen

Prosimo, ein Silver Exhibitor, stellt seine Full-Stack-Lösung zur Vereinfachung von Multicloud-Netzwerken auf der Gartner IT Infrastructure, Operations Cloud Strategies Conference vor (Stand Nr. 511)

Das Unternehmen präsentiert eine Kundenfallstudie über die Vorteile einer einheitlichen Architektur zur Vereinfachung von Cloud-Netzwerken

Prosimo, das Unternehmen für Application Experience Infrastructure, demonstriert seine Full-Stack-Lösung zur Vereinfachung von Multi-Cloud-Netzwerken auf der Gartner IT Infrastructure Operations Cloud Strategies Conference, die vom 6. bis 8. Dezember in Las Vegas stattfindet (Stand Nr. 511). Das Unternehmen plant, ein Kundenfallbeispiel zu den Vorteilen der Verwendung einer einheitlichen Netzwerkinfrastruktur für seine Cloud-Computing-Dienste vorzustellen.

Der Gartner Market Guide for Multicloud Networking Software ermutigt I&O-Führungskräfte, die für Cloud- und Edge-Infrastrukturen verantwortlich sind, "von Anfang an die nativen Funktionen der Cloud-Anbieter zu bevorzugen und das Hochstemmen von Rechenzentrums-Netzwerkdesigns und Anbietern in die Public Cloud zu vermeiden, da dies zu unwirtschaftlichen Integrationen und Kosten führt."1 Ebenso "in MCNS zu investieren, wenn ein konsistenter Satz breiterer "Full-Stack"-Level-3- bis Level-7-Netzwerk- und Netzwerksicherheitsfunktionen erforderlich ist (z. B. Routing, DNS, CDN, WAF, Firewall und Beobachtbarkeit) über eine einzige Verwaltungsplattform und über mehrere Anbieter hinweg."

Der Prosimo Full stack erfüllt die Kriterien führender Fortune-100-Organisationen und großer Unternehmen und entspricht unserer Meinung nach den Empfehlungen führender Analysten. Unternehmenskunden können jetzt im Handumdrehen Multi-Cloud-Architekturen mit einer einzigen, einheitlichen Plattform von Prosimo erstellen. Mit der Unterstützung für hybride Cloud-Bereitstellungen können Kunden jeden Service von jedem Cloud-Anbieter instanziieren, wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) und Andere, ohne mehrere Umgebungen verwalten zu müssen.

Prosimo wird ein Beispiel dafür vorstellen und teilen, wie eine einheitliche Architektur Cloud-Netzwerke vereinfachen kann, und demonstrieren, wie Unternehmen durch Full Stack Transit ermöglicht wird, die Komplexität der Multi-Cloud zu meistern mit den Geschäftsergebnissen in Sichtweite.

Einzelheiten der Sitzung:

Bei der Vorführung wird Mehul Patel, Head of Marketing, Customer Insights, and Intelligence, erzählen, wie ein Fortune-100-Unternehmen seine Reise in die Cloud beschleunigt hat:

Prosimo: One Arch Simple Cloud Networking Kundenfallstudie

Donnerstag, 8. Dezember 2022 13:40 14:00 PST

Ausstellungs-Vorführung in Theatre 1

Unternehmen möchten auf ihrem Weg in die Cloud erfolgreich sein, benötigen jedoch eine konsistente Architektur, um mit IaaS, PaaS, cloudnativen Diensten und Anwendungsendpunkten Verbindungen aufzubauen. Aufgrund der Komplexität funktionieren weder Do-it-yourself- noch Legacy-Netzwerkansätze, die zu einer unzuverlässigen Infrastruktur und hohen Kosten führen. Der Aufbau eines Highways für Servicenetzwerke, der Anwendungen im Mittelpunkt des Geschehens hält, hilft, die Infrastruktur mit der Geschwindigkeit der Anwendungen zu betreiben. In dieser Sitzung erörtern wir, wie Fortune-100-Unternehmen Multicloud-Netzwerke vereinfachen, um ihren Weg in die Cloud zu verkürzen und eine Verbesserung der Vorlaufzeit um bis zu 90 %, der Anwendungszuverlässigkeit um 99 %, der Einsparungen bei Cloud-Ausgaben um 60 und eine Reduzierung der Zeit zur Lösungsfindung (MTTR) um 80 zu erreichen und so schneller positive Geschäftsergebnisse zu erwirtschaften.

Über die Gartner-Konferenz zu IT Infrastruktur, Betriebs- und Cloud-Strategien

Die Gartner IT Infrastructure, Operations Cloud Strategies Conference konzentriert sich auf Schlüsselthemen für Infrastruktur- und Operations (I&O)-Führungskräfte, einschließlich der Frage, wie man durch das Optimieren von Workloads, das Maximieren der Effizienz und den Aufbau belastbarer Systeme und Teams Veränderungen einführen und sich entwickelnde Unternehmensanforderungen erfüllen kann.

GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. oder auch ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder international und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Obgleich Gartner die Gartner Conference veranstaltet, ist Gartner in keiner Weise mit dem ausstellenden Unternehmen verbunden oder in diese Werbeaktion, die Auswahl der Gewinner oder die Verteilung der Preise eingebunden. Gartner lehnt jegliche Verantwortung für Ansprüche ab, die sich hieraus ergeben könnten.

Über Prosimo:

Prosimo bietet eine vereinfachte Multicloud-Infrastruktur für verteilte Enterprise Cloud Journeys. Unternehmen führen Innovationen schneller durch und behalten mit dem integrierten Stack von Prosimo die Kontrolle. Dieser Stack kombiniert Cloud-Networking, Leistung, Sicherheit, Beobachtbarkeit und Kostenmanagement alles unterstützt durch Dateneinblick und Modelle für maschinelles Lernen mit autonomem Cloud-Networking, um Komplexität und Risiken zu reduzieren. Cloud-fortschrittliche Unternehmen, einschließlich F100, haben Prosimo übernommen, um erfolgreich umsatzgenerierende Anwendungen einzuführen, die betriebliche Effizienz zu erhöhen und positive Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. Prosimo wird von renommierten Investoren wie General Catalyst, WRVI Capital und Blackrock mit Risikokapital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.prosimo.io.

1 Gartner, Market Guide for Cloud Networking Software, Andrew Lerner, Arun Chandrasekaran, Joe und Jonathan Forest, 12. April 2022.

