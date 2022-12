Der Bericht beleuchtet, wie geopolitische und wirtschaftliche Veränderungen, Regulierung und technologische Innovationen die ESG- und Klimafinanzierung beeinflussen könnten

Wachsende geopolitische Spannungen, steigende Inflation und regulatorische Veränderungen stehen im Mittelpunkt des 11. jährlich veröffentlichten MSCI-Reports ESG Climate Trends to Watch, der mehr als 30 neue Risiken analysiert, die 2023 und darüber hinaus Auswirkungen auf Unternehmen und Investoren weltweit haben werden.

ESG Climate Trends to Watch 2023 basiert auf den Forschungsergebnissen von MSCI-ESG-Research-Analysten weltweit und beleuchtet, wie die aktuellen globalen ESG- und Klimadebatten die ESG- und Klima-Investitionen im Jahr 2023 beeinflussen könnten. Die Expansion der aufkommenden ESG- und Klimathemen wird den Umfang der finanziellen Risikoerwägungen für Unternehmen und institutionelle Investoren, wie Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen und Vermögensverwalter, erweitern.

Zu den wichtigsten Themen, die auf der Liste der 32 ESG- und Klimatrends für Investitionen im Jahr 2023 zu finden sind, gehören:

Innovationen innerhalb der Lieferkette , einschließlich der Aussicht auf eine Nachverfolgung von Waren mithilfe der Blockchain-Technologie und die Nutzung von Elektroschrott, die die Dynamik der umstrittenen Rohstoffbeschaffung grundlegend verändern könnte

, einschließlich der Aussicht auf eine Nachverfolgung von Waren mithilfe der Blockchain-Technologie und die Nutzung von Elektroschrott, die die Dynamik der umstrittenen Rohstoffbeschaffung grundlegend verändern könnte Governance-Veränderungen , durch die neue demografische Strukturen in den Unternehmensvorständen an Einfluss bei Abstimmungen zu Fragen des Klimawandels und anderen Trends gewinnen könnten

, durch die neue demografische Strukturen in den Unternehmensvorständen an Einfluss bei Abstimmungen zu Fragen des Klimawandels und anderen Trends gewinnen könnten Reaktionen auf Regulierung , darunter konkrete Auswirkungen von neuen Anforderungen an Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Unternehmen

, darunter konkrete Auswirkungen von neuen Anforderungen an Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Unternehmen Veränderungen der Arbeitskultur , etwa die Zunahme von Streiks der Bahnangestellten und die weltweite Bewegung für Arbeitnehmerrechte

, etwa die Zunahme von Streiks der Bahnangestellten und die weltweite Bewegung für Arbeitnehmerrechte Neue Fähigkeiten bei Messung und Transparenz , die Versicherern und Banken ermöglichen, die Emissionsüberwachung auszuweiten

, die Versicherern und Banken ermöglichen, die Emissionsüberwachung auszuweiten Neu entstehende Investitionsmöglichkeiten , die von im Labor gezüchteten Rohstoffen bis hin zu Kohlenstoff als Anlageklasse reichen

, die von im Labor gezüchteten Rohstoffen bis hin zu Kohlenstoff als Anlageklasse reichen Weichenstellungen für ESG-Anlagen, einschließlich grüner Anleihen und Atomenergie

Das Interesse an ESG- und Klimainvestitionen ist 2022 stark gewachsen. Globale Regulierungsbehörden haben Vorschläge eingebracht, die Greenwashing in der Fondsbranche eindämmen sollen. Darüber hinaus wurden Anforderungen an Finanzinstitute zur Durchführung von Klima-Stresstests, Vorschriften für einen Marktzugang ohne Abholzung und potenziell verpflichtende Anforderungen zur Berichterstattung über die SFDR-Kennzahlen eingeführt, die den Grundsatz der nachteiligen Auswirkungen betreffen. ?Gleichzeitig befördern Politiker zunehmend parteiische Ansichten zum ESG-Konzept.

Vor dem Hintergrund der politischen Debatten im Jahr 2022 werden Investoren auch weiterhin prüfen, wie sich die Klimakrise im Jahr 2023 auf ihre Portfolios auswirken wird. Der jüngste MSCI Net-Zero Tracker zeigt, dass börsennotierte Unternehmen ihren Anteil am globalen Emissionsbudget zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5°C im Dezember 2026i aufgebraucht haben werden.

Wie Forscher im Report "ESG Climate Trends to Watch" ausführen, könnte der anhaltende Krieg in der Ukraine und die Inflation in Rekordhöhe weltweit den Druck zur Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen vorrübergehend mindern, da Regierungen der Energiesicherheit und der Inflationsbekämpfung Priorität einräumen. Aus den MSCI ESG-Daten geht jedoch hervor, dass die großen Energieversorgungsunternehmen die längerfristigen Dekarbonisierungstrends und die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien im Blick behalten.

Meggin Thwing Eastman, Managing Director und Global ESG Editorial Director bei MSCI, erklärt: "Als die Welt Anfang 2022 damit begann, sich von der globalen Pandemie zu erholen, wurde sie von mehreren Klimakatastrophen, einem bedrohlichen Krieg in Europa, einer weltweiten Inflationsspirale und eine Krise der Lebenshaltungskosten getroffen. Unser jährlich herausgegebener Report "ESG Climate Trends to Watch" untersucht, welchen Einfluss diese bedeutenden geopolitischen und makroökonomischen Risiken darauf haben werden, wie Anleger die Auswirkungen der Unternehmen in ihren Portfolios auf die Gesellschaft und ihre eigene Rendite bewerten. Das ESG-Risiko ist ein finanzielles Risiko, und die ESG- und Klimaforschung, die im heute veröffentlichten Report präsentiert wird, hilft Investoren dabei, die bisher nicht erkannten Risiken zu synthetisieren und Anreize für Unternehmen zu schaffen, um neu entstehende Probleme, aber auch die seit langem bestehende, weitreichende Bedrohung durch die Klimakrise besser zu bewältigen."

i Die Berechnung in der Oktober-Ausgabe des MSCI Net-Zero Tracker basiert auf dem Anteil der börsennotierten Unternehmen am globalen Budget zur Begrenzung des Anstiegs der Durchschnittstemperaturen auf 1,5°C bis zum 31. August 2022.

