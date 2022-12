DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Dezember

=== *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven November zuvor: 817,156 Mrd CHF 09:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, PK zum Capital Markets Day 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zum Markenstreit um Fohlenelf *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage Oktober 10:00 DE/Vorsitzende der Ampel-Fraktionen, gemeinsames Statement zu "Ein Jahr Ampelkoalition" 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+2,1% gg Vj 2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+2,1% gg Vj 2. Quartal: +0,8% gg Vq/+4,3% gg Vj 11:00 GR/BIP 3Q 11:00 DE/Kabinett, Sitzung 12:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der zweiten Sitzung des Zukunftsrates 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +0,7% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 2. Quartal: -4,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +3,1% gg Vq 1. Veröff.: +3,5% gg Vq 2. Quartal: +8,9% gg Vq *** 15:30 GB/EZB-Direktor Panetta, Rede an der London Business School *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht - SA/Chinas Präsident Xi zu dreitägigem Besuch in Saudi-Arabien ===

