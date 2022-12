Hamburg (ots) -Zum Start des Weltnaturgipfels in Montréal ist die Spitzenforscherin Katrin Böhning-Gaese vorsichtig optimistisch: "Montréal hat eine immense Bedeutung, sicher eine viel größere als die Klimakonferenz in Ägypten", sagt die Biologin im Gespräch mit dem stern. Katrin Böhning-Gaese gehört zu den führenden Biodiversitäts-Expertinnen in Deutschland, sie leitet das "Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum" in Frankfurt.Bei einem der großen Ziele von Montréal - 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresfläche bis 2030 unter Schutz zu stellen - sehe es gar nicht schlecht aus. "An Land liegen wir heute bei 17 Prozent, in den Meeren immerhin bei acht", so die Biologin. Zudem habe sich die Bundesregierung früh einer Koalition von engagierten Ländern angeschlossen, die sich für den 30-Prozent-Plan starkmachten.Es gehe beim Artenschutz nicht nur um den Verlust von Schönheit, nicht allein darum, ob wir Elefanten, Tiger oder Eisbären schützen, mahnt die Expertin: "Beim Schutz von Biodiversität geht es um unsere Lebensgrundlage, unsere Existenz."Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5388330