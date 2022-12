Fluggesellschaften in aller Welt dürften nach Einschätzung ihres Verbands 2023 erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie branchenweit in die Gewinnzone zurückkehren. Mit etwa 4,7 Milliarden US-Dollar werde der Überschuss aber nur einen Bruchteil der 26,4 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2019 erreichen, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag in Genf mit.Allerdings schreitet die Erholung in einzelnen Weltregionen recht unterschiedlich voran: Während den Airlines in Nordamerika schon im laufenden ...

